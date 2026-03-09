Bruno Silva substitui Pedro Moniz no FC Pampilhosa

Pedro Moniz já não é treinador do Futebol Clube da Pampilhosa. O técnico de 52 anos acabou por não resistir aos maus resultados e à posição perigosa que os Ferroviários ocupam no Campeonato Sabseg. Recorde-se que a formação bairradina, após a derrota do passado domingo em Ovar, por 5-3, desceu para a 15.ª posição, com os mesmos 25 pontos do que o São Roque, a primeira das três equipas que descem diretamente à primeira divisão distrital de Aveiro.

O substituto de Pedro Moniz é Bruno Silva, treinador que durante muitos anos esteve na formação do Taboeira e que, anteriormente, já tinha trabalhado na Bairrada, mais especificamente na Juve Force entre 2021 e 2023. Seguiu-se, depois, uma época no Alba, ingressando, agora, no Pampilhosa, depois de ter feito um ano de interregno na carreira.

Bruno Silva deu o primeiro treino à sua nova equipa no passado dia 2 deste mês e no passado domingo já orientou a sua nova equipa no já referido jogo em Ovar, frente ao líder isolado do campeonato.

Pedro Neves