Futebol: Fermentelos e LAAC têm novos treinadores

O Sporting Clube de Fermentelos, sem ganhar há três jornadas, aceitou o pedido de demissão efetuado pelo treinador Hugo Oliveira logo após a derrota em casa, por 2-3, frente ao Lobão. O técnico de 44 anos, nesta sua segunda passagem pelo clube da Pateira, deixou o Fermentelos na décima posição da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, com 22 pontos somados, mais 3 do que o São Roque, a primeira das três equipas que estão em zona de descida.

A escolha para sucessor de Hugo Oliveira recaiu em Diogo Ferreira (na foto), jovem técnico de 34 anos, que começou a sua carreira no futebol sénior ao serviço do Pinheirense em 2023/24. Depois de ter passado pelos escalões de formação do Alba e da Sanjoanense, trabalhou no futebol sénior do Valonguense, Bustelo e Cesarense, clube este que, na época passada, subiu ao Campeonato Sabseg.

Na primeira divisão distrital, a LAAC, também do concelho de Águeda, também ficou sem treinador, depois de João Almeida, e o seu adjunto David Laranjeira, ter solicitado a demissão, logo após a derrota com o CR Antes. A direção do emblema de Aguada de Cima optou por uma solução interna, já que Carlos Figueiredo passa a acumular as funções de treinador da equipa sénior com os Sub17. A sua estreia não podia ter sido melhor, já que a LAAC derrotou, este domingo, o S. Vicente de Pereira (terceiro classificado da Zona Sul), por uma bola a zero.

