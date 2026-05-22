AFA confirma subida do Aguinense à primeira divisão distrital

O FC Pinheirense fez a festa, mas quem sobe à primeira divisão distrital de Aveiro é a Associação Recreativa Aguinense. As dúvidas foram dissipadas pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA) que emitiu uma nota para esclarecer incertezas que ainda pudessem existir.

A referida nota começa por informar que “a Direção da A. F. Aveiro, na sua reunião de 19 de maio de 2026, deliberou atribuir o 2.º lugar da 2ª fase do Campeonato Distrital da 2ª Divisão 2025/26 (apuramento de subida de divisão) à Associação Recreativa Aguinense, que assim sobe ao Campeonato Distrital da 1ª Divisão”.

Recorde-se que Pinheirense e Aguinense terminaram a segunda fase do campeonato empatados pontualmente e à frente da Sanjoanense B, mas, e segundo o regulamento apresentado na nota emitida pela AFA, depois de ambas as equipas também terem empatado o jogo que realizaram entre si, prevalece o resultado da marcação de grandes penalidades que, neste caso, acabou por ser determinante e favorável ao conjunto de Aguim.

Entretanto, o Pinheirense já hoje emitiu um comunicado, onde refere estar a “analisar detalhadamente toda a situação regulamentar e os respetivos fundamentos que deram origem à decisão comunicada”, adiantando que respeitará sempre a decisão da AFA sem que isso signifique deixar de lutar pela verdade desportiva.

Pedro Neves