Futebol: Fermentelos e LAAC aceitam pedidos de demissão dos seus treinadores

Fermentelos e LAAC estão sem treinador. O clube da Pateira, sem ganhar há três jornadas, aceitou o pedido de demissão efetuado pelo treinador Hugo Oliveira logo após a derrota do passado domingo, em casa com o Lobão, por 2-3. O técnico de 44 anos, nesta sua segunda passagem pelo clube da Pateira, deixa o Fermentelos na décima posição da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, com 22 pontos somados, mais 3 do que o São Roque, a primeira das três equipas que estão em zona de descida.

Na primeira divisão distrital, a LAAC, também do concelho de Águeda, também ficou sem treinador, depois de João Almeida, e o seu adjunto David Laranjeira, ter solicitado a demissão, logo após a derrota com o CR Antes. A Direção do emblema de Aguada de Cima aceitou e muito em breve deverá anunciar o nome do seu novo treinador. À passagem da 13ª jornada, a LAAC ocupa a 13ª posição da Zona Sul do segundo escalão do futebol distrital aveirense.

Pedro Neves