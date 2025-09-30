Pedro Alegre regressa e promete ajudar o Anadia FC “a encontrar o seu caminho”

O Anadia seguiu em frente na Taça de Portugal mas, no regresso do campeonato, voltou a perder, o que originou, por mútuo acordo, a saída do treinador Bruno Álvares. Segue-se Pedro Alegre (na foto), tendo como adjunto André Vieira.

Ainda não foi desta que o Anadia FC ganhou para o Campeonato de Portugal. Cumpridas 5 jornadas, os bairradinos voltaram a claudicar em casa (segunda derrota) frente ao Rebordosa, que lidera a Série B. A situação é preocupante: apenas um ponto e a dividir o último lugar com o Gouveia. Veio a Taça de Portugal e o Anadia seguiu em frente, mas no regresso do campeonato voltou a perder, o que originou, por mútuo acordo, a saída do treinador Bruno Álvares.

Já esta terça-feira, o Anadia Futebol SAD anunciou o regresso de Pedro Alegre ao comando técnico da equipa sénior, tendo como adjunto André Vieira. “Acreditamos que o mister Pedro Alegre, pela sua experiência e ligação ao Anadia, é a pessoa certa para liderar esta fase. É tempo de união, exigência e de todos remarmos para o mesmo lado”, destacou o presidente da SAD, Vítor Raposo.

Sobre este regresso, Pedro Alegre afirmou voltar “com enorme orgulho e motivação para ajudar o Anadia Futebol Clube a reencontrar o seu caminho”, sendo o compromisso total: “trabalhar diariamente com exigência, paixão e dedicação para devolver confiança aos adeptos e vitórias ao clube.”