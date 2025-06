Futebol: Carlos Calina é o novo treinador do Anadia FC SAD

O técnico, de 54 anos, esteve nas últimas épocas no Marialvas, onde foi campeão distrital e conduziu o clube de Cantanhede à permanência no Campeonato de Portugal.

Depois do anúncio de André Veras como novo diretor desportivo do Anadia FC SAD, a estrutura bairradina escolheu Carlos Calina para treinador, com o firme objetivo de recolocar o clube na Liga 3.

“Esta contratação representa um passo decisivo no ambicioso projeto desportivo do clube, que pretende regressar aos patamares superiores do futebol nacional”, pode ler-se no comunicado do Anadia FC SAD, que acrescenta que “Carlos Calina traz uma vasta experiência técnica, aliada a um estilo de liderança dinâmico e focado no desenvolvimento coletivo. A sua filosofia de trabalho baseia-se na disciplina, organização tática e motivação constante, aspetos que se alinham perfeitamente com a visão estratégica do clube”.

Ao serviço do Marialvas, o treinador, natural de Chaves, na época 2023/2024, foi campeão da Divisão Elite e consequente subida ao Campeonato de Portugal e vencedor da Supertaça da Associação de Futebol de Coimbra. Na última época, no quarto escalão do futebol português, garantiu a manutenção com o quinto lugar na Série C.

“É um passo em frente, um passo em grande na minha carreira, é uma responsabilidade enorme por um clube com história. É um clube que os seus caminhos estão na Liga 3, não tenho dúvidas disso. É nesse contexto que vamos trabalhar, e voltar a colocar o clube no sítio onde tem que estar”, afirmou Carlos Calina.