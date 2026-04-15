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Redação

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15 de Abril de 2026 12:25

Anadia // Ciclismo // Desporto // Sangalhos   Exclusivo

Sangalhos foi o palco do Encontro Inter-Regional de Escolas Estrada (Zona A)

Integrado no calendário formativo da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), o evento foi organizado pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral, em parceria com a FPC e Município de Anadia.

Na tarde do passado domingo, dia 12, a zona industrial do Paraimo, em Sangalhos, foi palco da festa do ciclismo de formação da região centro-norte, ao receber cerca de 130 jovens atletas, entre participantes masculinos e femininas das categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15.

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ciclismo , encontro inter-regional escolas , estrada , prova , sangalhos