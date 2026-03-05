5.º Trail Anadia Capital do Espumante vai internacionalizar-se

O Saca Trilhos Anadia já está a preparar a realização do 5.º Trail Anadia Capital do Espumante, agendado para 24 de maio, em Anadia. Aos objetivos do evento desde a primeira edição – promover o desporto e o turismo local – junta-se agora a internacionalização. “A edição deste ano vai ser internacional, pois já estão garantidas as presenças de vários atletas estrangeiros, principalmente de Espanha e França”, adianta Albano João, presidente do Saca Trilhos, que acredita, tal como aconteceu em 2025, que as 1200 inscrições previstas esgotem antes do prazo limite – 10 de maio.

O 5.º Trail Anadia Capital do Espumante inclui quatro provas: 30km – Trail longo Caves da Montanha; 20km – Trail Curto Nova Casa dos Leitões; 14km – Mini Trail; 10km – Caminhada Cross Company. Para as crianças do BabySitting, vai ser realizada uma prova “Kids Trail”, sem caráter competitivo.

As provas de trail fazem parte dos vários circuitos da ATRP – Associação de Trail Running de Portugal e do calendário da FPA – Federação Portuguesa de Atletismo. A prova de 20km atribui o título de campeão distrital de trail sprint, da AAA – Associação de Atletismo de Aveiro. As provas contam ainda para o circuito distrital de trail da AAA – Associação de Atletismo de Aveiro.



Tipologia dos percursos

As provas de trail desenrolam-se nas encostas da cidade de Anadia e zonas limítrofes serranas, em terrenos com relevo moderado/alto, single tracks, carreiros e riachos. Serão percorridas as aldeias de Carvalhais, Moita, Ferreiros, Póvoa do Gago, Ferreirinhos, Barragem da Gralheira, Vale do Boi, Vale de Avim, Quintela das Lapas, entre outros locais de rara beleza.

A caminhada, em ambiente florestal, será na zona da cidade de Anadia, em carreiros agrícolas e pouco relevo. Só uma parte do percurso será em alcatrão.

Animação e prémios

Com a inscrição, será atribuído a cada participante, uma medalha finisher, um saco mochila, um flute em vidro gravado alusivo ao evento, uma garrafa de espumante da A. Henriques das Caves da Montanha, uma sandes de leitão da Nova Casa dos Leitões e um pacote de batata frita Bairradinha. Na arena da prova haverá degustação de espumante A. Henriques. Durante a prova e no final, há “fartos abastecimentos”, realça Albano João.

O presidente do Saca Trilhos revela ainda que a animação também não foi descurada, havendo grupos de gaiteiros, DJ’s, música variada, a animar os atletas durante o percurso e no final, além de barracas de comes e bebes na arena.

Quanto aos prémios, há para todas as provas de trail e para todos os escalões etários. Na prova de trail longo, será atribuído aos vencedores absolutos masculino e feminino o prémio em garrafas de espumante correspondente ao seu peso corporal.

Inscrições até 10 de maio

As inscrições podem ser feitas até 10 de maio, na plataforma da Stop and Go.

A prova conta com o apoio da Câmara Municipal de Anadia, da União de Freguesias de Arcos e Mogofores e Juntas de Freguesia da Moita e Avelãs de Cima, bem como do comércio e indústria locais e de mais de 220 voluntários que se juntaram na organização deste evento.

Para além dos principais patrocinadores (Caves da Montanha, Nova Casa dos Leitões e Ginásio Cross Company), mais de 30 parceiros juntaram-se no apoio a esta prova.