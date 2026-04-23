Trail Trilhos Luso Bussaco já tem mil inscritos

A oitava edição do Trail Trilhos Luso Bussaco, que se realiza no próximo dia 10 de maio, conta já com mil inscritos, anunciou a organização, avançando que os maiores grupos participantes são oriundos de Lisboa e Gaia. As inscrições continuam abertas.

O Trail Trilhos Luso Bussaco, que mais uma vez vai atravessar as paisagens deslumbrantes da Mata Nacional do Bussaco, nos concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova, continua a aceitar inscrições até 3 de maio.

A apresentação do evento aconteceu na quarta-feira, 22 de abril, nos jardins do Palace do Bussaco, com a presença de Joaquim Martins, presidente da Associação Trilhos Luso Bussaco, e de Ricardo Santos, vereador do Desporto da Câmara da Mealhada, onde foram reveladas as novidades para a presente edição.

Cinco provas

A contar para o Circuito Nacional de Trail (ATRP), nas vertentes jovem, Sprint e Trail, esta edição volta a apostar em cinco provas: 10 km de caminhada, 12 km no Mini Trail Jovens, 18 km no Trail Sprint, 31 km do Trail e existe ainda o Kids Trail, com provas para crianças. Este ano, a organização volta a apostar no serviço de ‘babysitting’ de forma a facilitar a participação dos pais no evento.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Trail Trilhos Luso Bussaco tem partida no Centro de Estágios do Luso, percorrendo grande parte da Mata do Bussaco com “trilhos deslumbrantes, que grande parte das pessoas que cá habita desconhecem” convidou Joaquim Martins, apontando que a organização está “a preparar tudo para que volte a ser uma grande prova de referência do calendário nacional, nesta nossa região que sabe tão bem receber”.

Já o vereador do desporto, Ricardo Santos, enalteceu o trabalho da Associação Trilhos Luso Bussaco, apontando que “tem feito um trabalho fantástico neste e noutros aspetos”, acrescentando que “esta prova é importante para o município e reconhecemos que tem impacto no território, daí o nosso apoio, também pelos impactos que traz ao turismo desportivo do concelho”.

A prova tem inscrições de vários pontos do país, contando com a presença de atletas estrangeiros, como fez questão de sublinhar a organização da prova, adiantando que todos os participantes serão brindados com a t-shirt oficial do evento, uma sandes de leitão e uma lembrança alusiva à prova.

As inscrições, que fecham no dia 3 de maio, podem serem formalizadas através do site da organização.