Morreu o antigo vereador da CM Mealhada, César Carvalheira

César Carvalheira, empresário da restauração e da construção civil, foi também vereador, dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, presidente do GD Mealhada e da Associação de Carnaval da Bairrada.

Faleceu, aos 79 anos, César Borges Carvalheira, antigo vereador da Câmara Municipal da Mealhada e antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Empresário da restauração e da construção civil, César Carvalheira foi candidato pelo PSD à Câmara da Mealhada, em 1989 e 1993 e 2009, tendo exercido os respetivos mandatos como vereador da oposição.

Foi presidente do Grupo Desportivo da Mealhada e da Associação do Carnaval da Bairrada. Entre outras distinções pelo seu desempenho ao nível associativo, recebeu o Prémio Alto Prestígio na 1.ª Gala Desportiva da Mealhada.

Em nota de pesar partilhada na rede social Facebook, o Município da Mealhada recorda “este ilustre mealhadense como um homem dedicado ao serviço público, que marcou a história do nosso concelho com o seu compromisso, proximidade e amor à sua terra, através da sua intervenção política e social”.