FAG da Mealhada aposta em cartaz forte e novo “layout”

A Feira de Artesanato e Gastronomia (FAG) da Mealhada regressa entre 9 e 14 de junho, apostando num cartaz musical de peso, com atuações de Anselmo Ralph, Quim Barreiros, Karetus e Tony Carreira, além de dezenas de iniciativas culturais e desportivas.

Com entrada gratuita, o evento promete ser uma grande festa para toda a família, no centro da cidade, com cerca de 100 espaços para artesãos de todo o país, gastronomia local e animação diversificada.

O certame apresenta este ano um novo “layout”, com o palco principal e a zona das tasquinhas concentrados junto à Rua 27 de Setembro, numa reorganização que a autarquia acredita vir melhorar a circulação, o conforto e a experiência dos visitantes.

O programa musical arranca a 9 de junho com Anselmo Ralph, seguindo-se Quim Barreiros no dia 10, Electrik Band a 11, Karetus a 12 e Tony Carreira a 13 de junho. O encerramento, no dia 14, será marcado pelas atuações das Escolas de Samba.

A edição de 2026 contará com cerca de uma centena de artesãos de todo o país, oito tasquinhas, barraquinhas de petiscos e um espaço dedicado às “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, reforçando a aposta na promoção da gastronomia local e regional.

Além dos concertos, a programação inclui animação de rua, magia, atividades circenses, filarmónicas, projetos educativos e participação de associações locais.

Na apresentação do evento, António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, considerou que a FAG “é um evento estruturante para o concelho, que alia tradição, cultura e dinamização económica”, apontando que “esta nova organização do espaço vem melhorar significativamente a experiência dos visitantes, reforçando a atratividade da feira.”

Já Nuno Veiga, vereador responsável pela animação e promoção municipal, sublinha que “a aposta num cartaz forte, aliado à valorização dos produtores locais, ao novo layout e à gratuitidade do evento, demonstra o compromisso em oferecer um certame acessível, diversificado e com elevada qualidade, que certamente vai trazer largas centenas de visitantes.”

O evento integra ainda duas iniciativas desportivas: as “3 Milhas da Mealhada”, no dia 10, e “Pelo Concelho em Duas Rodas”, a 14 de junho.

O investimento global da FAG 2026 ronda os 350 mil euros.