Mealhada garante 400 mil euros para programação cultural até 2029

A Mealhada, através do Cineteatro Messias, foi contemplada no Concurso de Apoio à Programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, promovido pela DGArtes – Direção-Geral das Artes, para o período 2026-2029, garantindo um financiamento global de 400 mil euros.

A candidatura aprovada, intitulada “A Natureza das Coisas”, assenta numa proposta que cruza arte, cultura, pessoas e natureza, desenvolvendo-se a partir do Cineteatro Messias e estendendo-se a outros espaços do concelho, com especial enfoque na proximidade às comunidades.

Este resultado reflete uma estratégia cultural assente no planeamento a médio e longo prazo, pouco comum neste setor, onde predominam ciclos de programação mais curtos e com menor previsibilidade.

Mais do que responder a uma lógica de programação imediata, “este projeto denota uma preocupação clara não apenas com o espetáculo pontual, mas com uma visão integrada da cultura: qualificar públicos, consolidar a oferta cultural, trabalhar em proximidade com as comunidades e levar a programação a diferentes espaços do concelho, para além do Cineteatro Messias”, refere Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada com o pelouro da cultura.

O apoio agora garantido permite estruturar um projeto cultural com um horizonte de quatro anos, conferindo estabilidade, capacidade de planeamento e ambição à programação municipal.

“Num contexto particularmente exigente para o setor cultural, esta aprovação constitui não só um reconhecimento do trabalho desenvolvido, mas também a validação de uma visão estratégica que aposta na cultura como eixo central do desenvolvimento local”, acrescenta a autarca.

Programação intensificada

Através deste financiamento, será possível intensificar a programação nas áreas do teatro, música, dança e cinema, desenvolver iniciativas dirigidas à comunidade educativa e a públicos socialmente vulneráveis, reforçar a colaboração com agentes culturais e associações locais e promover a descentralização da oferta cultural dentro do concelho.

Para o Município da Mealhada, mais do que um apoio financeiro, esta aprovação representa uma aposta clara na cultura enquanto fator de coesão, qualificação e valorização do território.

“Com este resultado, a Mealhada reforça a sua afirmação no panorama cultural nacional, demonstrando capacidade para planear a longo prazo, captar investimento e desenvolver projetos alinhados com as melhores práticas do setor”, conclui Filomena Pinheiro.