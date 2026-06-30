Meajazz regressa ao Luso no próximo fim de semana com edição reforçada

A programação começa mais cedo, convidando a aproveitar o final de tarde num ambiente “sunset” onde a música se funde com a natureza e com os sabores da região. Entre concertos, há novas propostas para desfrutar sem pressas.

É já no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de julho, que o Lago do Luso ganha uma nova vida e se afirma como um cenário único. O Meajazz – Jazz, Blues & Wine Fest está de regresso com uma edição reforçada, repleta de novidades e pensada para proporcionar momentos verdadeiramente memoráveis.

Este ano, há ainda mais razões para marcar presença: o festival terá seis concertos, distribuídos por dois dias, garantindo mais música, mais diversidade e mais experiências — sempre com entrada livre.

A programação começa mais cedo, convidando a aproveitar o final de tarde num ambiente “sunset” onde a música se funde com a natureza e com os sabores da região. Entre concertos, há novas propostas para desfrutar sem pressas.

A nova zona de restauração traz petiscos, doçaria, cerveja artesanal e bebidas para todos os gostos, enquanto a Rota da Bairrada volta a marcar presença com os seus espumantes e vinhos, perfeitos para brindar ao verão.

No palco, marcam presença nomes de referência da cena musical nacional e internacional, com destaque para Luís Martelo & His Band. Natural de Barcouço e com uma carreira que ultrapassa fronteiras, o trompetista promete um dos momentos mais memoráveis desta edição do festival.

Ao longo da programação, sobem também ao palco outros projetos de relevo, como Peter Storm & The Blues Society, Tó Trips & Fake Latinos, Cabrita, Mirla Riomar e Frankie Chavez, assegurando uma viagem musical rica e diversificada entre o jazz, o blues e outras sonoridades contemporâneas. A estes momentos junta-se, ainda, a presença do DJ Rui Sousa, que irá intercalar os concertos com ambientes sonoros que prolongam a energia do festival.

A animação não se fica pelo palco: os Desbundixie vão percorrer o recinto do festival e as ruas da vila, no sábado à tarde, com música e energia contagiante, garantindo surpresas e interação com o público.

Música ao vivo, bons sabores, ambiente descontraído e uma paisagem única — tudo isto faz parte da experiência do Meajazz, num encontro, no coração do Luso, pensado para momentos de convívio e celebração que não vão passar despercebidos.

Programa

3 de julho

20h– DJ Rui Rosa

20h30 – Luís Martelo & His Band

21h45 – Peter Storm & The Blues Society

23h – Tó Trips & Fake Latinos

4 de julho

17h – 19h – Animação de rua – Desbundixie

20h – DJ Rui Rosa

20h30 – Cabrita

21h45 – Mirla Riomar

23h – Frankie Chavez