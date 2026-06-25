231 Fest regressa à Quinta do Murtal com ProfJam, Zanova, Wet Bed Gang e talentos locais

Promovido pelo Município da Mealhada, o festival distingue-se pelo seu modelo participativo, envolvendo diretamente os jovens da Zona 231 na construção da programação e na definição da identidade do evento.

A Quinta do Murtal volta a ser o palco do 231 Fest – Festival da Juventude da Mealhada, que regressa nos dias 24 e 25 de julho para aquele que será a quinta edição, consolidando-se como um dos eventos da juventude mais marcantes da região.

O cartaz do 231 Fest reúne alguns dos nomes mais reconhecidos da música nacional, sem abdicar da aposta em artistas emergentes, uma das imagens de marca do festival. No dia 24 de julho sobem ao palco Dual & Buly35, Bunz, N4vep e Full K, seguindo-se os concertos de ProfJam e Zanova. A primeira noite termina com a atuação do DJ Mais Novo.

Já a 25 de julho, o programa inclui atuações de CLXRO, Migsly, Ricch e Sapage, antes do concerto dos Wet Bed Gang. O encerramento estará a cargo dos DJs Melo e Mika.

Promovido pelo Município da Mealhada, o festival distingue-se pelo seu modelo participativo, envolvendo diretamente os jovens da Zona 231 na construção da programação e na definição da identidade do evento.

Para Nuno Veiga, vereador da Juventude, é precisamente essa característica que diferencia o festival da Mealhada de outros do género. “O 231 Fest não nasceu de uma decisão isolada do município. Nasceu da vontade dos jovens, das suas ideias e da sua participação ativa na construção de um projeto pensado para eles e com eles. É essa a sua maior força e identidade”, sublinhou o autarca na apresentação do evento na presença de vários artistas, esta terça-feira, no Espaço Inovação.

O festival, mais do que um evento musical, integra a estratégia municipal de participação jovem desenvolvida através da Zona 231, projeto que procura envolver as novas gerações na vida do concelho e na definição das políticas municipais de juventude.

“Aquilo que construímos ao longo dos últimos anos vai muito além dos concertos. O 231 Fest é também uma ferramenta de participação, de envolvimento cívico e de afirmação dos jovens no nosso território”, destacou Nuno Veiga, concluindo: “Continuamos a acreditar que os festivais devem ser espaços de oportunidade para novos artistas. Por isso, voltamos a abrir palco a jovens talentos que foram acompanhados e escolhidos ao longo do ano pelos próprios jovens da Zona 231”.

A realização do festival na Quinta do Murtal reforça também a valorização daquele espaço verde no centro da cidade, hoje assumido como um dos principais locais de encontro e dinamização da juventude mealhadense.

Os bilhetes encontram-se disponíveis na Ticketline e no Cinetaetro Messias numa fase promocional, com o ingresso diário a custar 3,50 euros e o passe geral para os dois dias 5 euros. Numa fase posterior, os preços passam para 5 euros e 7 euros, respetivamente.