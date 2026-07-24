Ventosa do Bairro quer valorizar tradições com “Raízes no Areal”

Iniciativa realiza-se de 30 de julho a 2 de agosto, no Largo do Areal.

A Freguesia de Ventosa do Bairro, recentemente instalada na sequência do processo de desagregação de freguesias, pretende assinalar esta nova etapa com a realização de “Raízes no Areal”, um evento que “visa promover e valorizar as nossas raízes, tradições, sabores, artesanato, cultura e o dinamismo do movimento associativo local”, adianta a presidente da junta, Carmina Parreira.

Durante os quatro dias do evento – 30 de julho a 2 de agosto -, estarão presentes, no Largo do Areal, quatro associações e uma instituição, que irão dinamizar cinco tasquinhas, proporcionando aos visitantes uma viagem pelos sabores e tradições da região.

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Entre as diversas iguarias, estarão disponíveis sopas variadas, sandes de leitão e seus derivados, sardinha assada na broa, sandes de chanfana, sandes de pernil, bifanas, negalhos, chouriço assado, tábuas de tapas, entre outras propostas. Não faltarão também bebidas originais e típicas, pensadas para complementar esta experiência gastronómica.

O evento contará igualmente com a presença de cerca de uma dezena de expositores de artesanato e atividades locais, permitindo aos visitantes conhecer e valorizar o talento, a criatividade e os produtos da comunidade.

A animação será uma presença constante, com excelente música ambiente ao longo do evento e a participação de artistas locais, reforçando o espírito de proximidade e convívio e também de valorização.

No dia 30, atuam Gonçalo Lopes e Xandinho; no dia 31, Francisco Saldanha; no dia 1 de agosto, João Gomes e, no dia 2, André Dimas.

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