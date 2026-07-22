231 Fest – Festival da Juventude é já no próximo fim de semana na Mealhada

O 231 Fest – Festival da Juventude realiza-se no próximo fim de semana, dias 24 e 25 de julho, na Quinta do Murtal, na Mealhada, afirmando-se como um dos momentos mais aguardados do calendário juvenil do concelho.

Depois de vários meses de preparação, com o envolvimento dos jovens do projeto municipal Zona 231, o festival está pronto para receber o público num ambiente vibrante, marcado pela música, pela animação e pelo convívio, ao longo de dois dias intensos de programação. À semelhança das edições anteriores, prevê-se uma forte adesão de pessoas de diferentes faixas etárias.

O programa distribui-se pelos dias 24 e 25 de julho, com destaque para as atuações de ProfJam e Zanova, na primeira noite, e dos Wet Bed Gang, no segundo dia, a par da participação de jovens talentos e de outros momentos de animação que complementam a experiência do festival, como a atuação de DJs.

Para além da componente musical, o 231 Fest integra ainda diversas dinâmicas pensadas para o público jovem, incluindo animação, surpresas e uma área de street food, contribuindo para uma vivência mais completa e atrativa do espaço.

A realização do evento na Quinta do Murtal volta a reforçar a centralidade deste espaço na dinamização de iniciativas dirigidas às novas gerações, consolidando-o como ponto de encontro privilegiado para a juventude do concelho e da região.

“Convidamos toda a população a participar nesta iniciativa, que alia cultura, participação jovem e valorização do território, contribuindo para a afirmação de políticas de juventude ativas e inclusivas”, apela o vereador da Juventude da Câmara da Mealhada, Nuno Veiga.

Os últimos bilhetes estão disponíveis através da Ticketline e no Cineteatro Messias, na Mealhada.

Programa completo aqui