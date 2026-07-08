EPVL leva projeto ligado ao bullying à final nacional do Apps for Good

A Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), da Mealhada, garantiu um lugar na final nacional do Apps for Good, um dos mais prestigiados programas educativos de inovação tecnológica do país, ao qualificar o projeto “SOS – Safety on Sight”, uma aplicação criada para responder ao problema do bullying escolar.

A escola participou no Encontro Regional Norte com quatro projetos desenvolvidos pelos seus alunos e conquistou um dos lugares de acesso à final nacional, que decorrerá no próximo dia 18 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, reunindo os melhores projetos tecnológicos desenvolvidos por jovens de todo o país.

Na final regional, realizada na Maia, estiveram em competição 30 escolas e 64 projetos, tendo sido apresentados 17 projetos do distrito de Aveiro. Entre eles, destacou-se o trabalho da EPVL pela inovação, criatividade e a aplicação da tecnologia ao serviço da sociedade.

O projeto “SOS – Safety on Sight” consiste numa aplicação de segurança direcionada para o combate ao bullying em contexto escolar. A solução permite alertar contactos de confiança e entidades competentes, partilhar a localização em tempo real e disponibilizar medidas de proteção, promovendo uma resposta rápida em situações de risco e contribuindo para ambientes escolares mais seguros.

Esta é a 12.ª edição do Apps for Good, programa educativo que desafia alunos do 5.º ao 12.º ano e professores a desenvolver aplicações capazes de dar resposta a problemas concretos das comunidades, estimulando competências tecnológicas, criatividade, trabalho colaborativo e cidadania.

Para o Município da Mealhada, a presença da EPVL na final nacional representa “um motivo de orgulho para a comunidade educativa e para o concelho, refletindo a qualidade do ensino profissional e o talento dos seus jovens na construção de soluções que fazem a diferença”, refere o vereador da Educação, Nuno Veiga.