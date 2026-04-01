Mealhada revive ciclo do pão nas comemorações do Dia dos Moinhos

As comemorações arrancam no dia 7 de abril, no Mercado Municipal da Pampilhosa – Galeria do GEDEPA, com a inauguração das exposições, mas o ponto alto acontece no dia 12 de abril, no Parque de Merendas do Lograssol e no Moinho de Santa Cristina, com um conjunto alargado de iniciativas ao ar livre.

O Município da Mealhada volta a assinalar o Dia Nacional dos Moinhos, celebrado a 7 de abril, com um programa diversificado junto aos moinhos do Lograssol e de Santa Cristina, bem como na Pampilhosa.

As atividades, que se estendem até 30 de abril, incluem exposições, oficinas, caminhadas e momentos

de valorização das tradições locais ligadas à cultura molinológica.

As comemorações arrancam no dia 7 de abril, no Mercado Municipal da Pampilhosa – Galeria do GEDEPA, com a inauguração das exposições e a apresentação do documentário “Entre Moinhos e Fornos: Memórias da Tradição”, num momento que marca o início de um programa centrado na preservação e divulgação deste património.

Nos dias 8, 9 e 10 de abril, o mesmo espaço acolhe visitas às exposições e atividades dirigidas a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), promovendo o contacto com o património molinológico junto de diferentes públicos.

O ponto alto das celebrações acontece no dia 12 de abril, no Parque de Merendas do Lograssol e no Moinho de Santa Cristina, com um conjunto alargado de iniciativas ao ar livre. O programa inclui a caminhada “Entre Moinhos e Fornos: Caminhos da Tradição”, moinho aberto e exposição etnográfica dedicada ao ciclo do pão, confeção e cozedura de pão tradicional da Mealhada em forno a lenha, promovido pela Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), mercadinho temático e espaço de restauração com sabores tradicionais.

Ao longo do dia, haverá ainda momentos de animação cultural, como “Moinhos, Memórias e Melodias: Uma Viagem Etnográfica”, dinamizado pelo Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Região de Pampilhosa (GEDEPA), bem como atividades no Moinho de Santa Cristina, incluindo moagem de milho e venda de pão e malassadas, a cargo da Comissão Zeladora da Capela de Santa Cristina.

O programa, neste espaço, inclui ainda certame de sopas e petiscos, dinamizado pelo Grupo Cénico de Santa Cristina, workshop “Cereais: da teoria ao prato”, orientado pela nutricionista Rita Fernandes, e uma demonstração de capoeira, dinamizada pela escola “Capoeira Nos Guia”.

Paralelamente, entre 8 e 30 de abril, o Mercado Municipal da Pampilhosa recebe duas exposições – uma de fotografia, dedicada ao património molinológico, e outra de carácter etnográfico. Já o Pólo de Leitura da Pampilhosa acolhe a exposição de cortiça “Entre Moinhos e Fornos: Miniaturas da Tradição”, da autoria de Samuel Machado.

Com atividades gratuitas e dirigidas a todas as idades, o programa pretende valorizar os moinhos enquanto património cultural e identitário, promovendo simultaneamente o contacto com tradições ancestrais ligadas à moagem e ao ciclo do pão.

A iniciativa integra-se nas comemorações nacionais promovidas em torno do Dia dos Moinhos, contribuindo para sensibilizar a comunidade para a importância da preservação deste legado e para a dinamização dos espaços naturais e culturais do concelho.