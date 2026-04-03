Município de Vagos integra 2.ª edição do Festival dos Moinhos de Portugal

O Município de Vagos volta a integrar a 2.ª edição do Festival dos Moinhos de Portugal, da Rota dos Moinhos de Portugal, iniciativa intermunicipal que reúne cinco municípios – Vagos, Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas e Sever do Vouga – com o objetivo de valorizar, preservar e promover o património molinológico.

O programa do Município de Vagos arranca a 7 de abril com um seminário dedicado ao património molinológico e prolonga-se nos dias 11 e 12 de abril com um conjunto alargado de atividades que convidam a descobrir moinhos, azenhas e espaços naturais do concelho.

Entre os principais destaques encontram-se a Caminhada pela Natureza, o Mercado do Pão com Sabores e Saberes de Antigamente, com Mostra de Sopas de Antigamente, oficinas de confeção de pão, oficina de tecelagem e visitas imersivas e teatro, a oficina de pizza para famílias, uma prova técnica de vinhos DOC Bairrada, visitas guiadas a moinhos e azenhas em Ouca, Soza e Calvão, momentos de convívio como piqueniques ao ar livre, e atividades de contacto com a natureza, como a observação de flora e fauna na Lagoa de Calvão.

Um programa diversificado que convida a descobrir, de forma participativa, os espaços molinológicos e a identidade do território com experiências diversificadas para todos os públicos.

Haverá iniciativas distribuídas por várias freguesias e promovidas pela Câmara Municipal em parceria com: Junta de Freguesia de Santo André, Grupo Folclórico de Santo António, Comissão de Festas de Santo António, Comissão Fabriqueira de Santo António, Confraria Sabores da Abóbora, Confraria “As Sainhas”, Grupo Teatro Fantástico, Ferneto, Junta de Freguesia de Santo António, Junta de Freguesia de Soza, Associação Pro.Boco, Moleiros da Aldeia do Boco, Junta de Freguesia de Ouca, Fábrica da Igreja de Ouca, Junta de Freguesia de Calvão, Associação Charcos & Companhia e Associação Cor do Luar.

O programa completo está disponível no site da Câmara Municipal de Vagos.