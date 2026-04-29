1500 Escuteiros celebraram o Dia de São Jorge em Vagos

Cerca de 1500 escuteiros, provenientes de 37 agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas da região de Aveiro, reuniram-se no domingo, dia 26 de abril, em Vagos, para assinalar o Dia de São Jorge, patrono mundial do Escutismo. O encontro teve início na Quinta do Ega, no centro da vila, onde se realizou a sessão de abertura, seguida de jogos e atividades ao ar livre. Posteriormente, os escuteiros deslocaram-se para o Santuário de Nossa Senhora de Vagos, onde decorreu a eucaristia presidida pelo bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, além da entrega de prémios.

Este ano, as comemorações do Dia de São Jorge foram organizadas por um grupo de dirigentes recém-investidos, que procuraram dar um novo impulso à iniciativa. Inspirados na lenda do santo – o cavaleiro que derrotou um dragão para salvar uma cidade –, os participantes foram desafiados a refletir sobre as “batalhas” do quotidiano na sociedade contemporânea, numa perspetiva de superação pessoal e compromisso coletivo.

Na abertura, o chefe regional José Carlos Santos sublinhou a importância do encontro enquanto espaço de felicidade e partilha entre os jovens, incentivando os escuteiros a aproveitarem o momento, os jogos e o contacto com a natureza. Salientou ainda o valor da fraternidade escutista e da vivência de princípios comuns como elementos essenciais a levar “na mochila” para a vida.

Também presente, Graça Gadelho, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, destacou alguns dos valores associados ao Escutismo, como a amizade, a entreajuda, o respeito e o serviço. Recordando Robert Baden-Powell, fundador do Escutismo, apelou aos jovens para que contribuam ativamente para deixar o mundo “um pouco melhor”, numa conjuntura que classificou como desafiante e marcada por alguma incerteza.