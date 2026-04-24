Vagos recebe grande encontro escutista

Quinta do Ega e Nossa Senhora de Vagos acolhem, no próximo dia 26 de abril, mais de 1.500 jovens escuteiros numa celebração de fé e convívio.

O Município de Vagos prepara-se para receber, no próximo dia 26 de abril, a atividade escutista São Jorge Região de Aveiro 2026, num evento que espera reunir cerca de 1.551 participantes, entre escuteiros e chefes de vários agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas (CNE).

O evento que acontecerá na Quinta do Ega e no Santuário de Nossa Senhora de Vagos é promovido anualmente pela Junta Regional de Aveiro do CNE, sendo um dos momentos mais relevantes do calendário escutista na região.

O encontro celebra o patrono dos escuteiros católicos, São Jorge, reunindo jovens de todas as idades, dos Lobitos aos Caminheiros, em atividades que combinam vivência espiritual, convívio, jogos e manifestações de fé.

Ao longo do dia, os participantes desenvolverão diversas atividades, culminando com um cortejo até ao Santuário de Nossa Senhora de Vagos e uma missa no final da tarde.

A escolha do concelho de Vagos para a presente edição reforça o reconhecimento pelo trabalho realizado pelos agrupamentos locais, além de posicionar o território como destino de referência para grandes encontros de jovens.

O programa inclui a cerimónia de abertura às 9h, jogos, almoço, o cortejo, e a celebração religiosa, promovendo os valores de cidadania, solidariedade e serviço à comunidade.