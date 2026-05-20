Festas de Vagos: Fé, freguesias e talentos locais no centro do programa

As Festas, de entrada livre, arrancam na sexta-feira, dia 22, com a abertura oficial do Jardim da Cultura e prolongam-se até terça-feira, dia 26, com a Sardinhada e a animação musical com os Cats Project, na Quinta do Ega.

É já esta sexta-feira, dia 22 de maio, que têm início as Festas do Município de Vagos, que se prolongam até terça-feira, dia 26. Cultura, tradição, identidade e mérito marcam o programa das Festas que, como frisa o presidente da Câmara Municipal, Rui Cruz, “têm de ser de todos, para todos”. A criação do Jardim da Cultura é um dos destaques desta edição.

As Festas do Município de Vagos voltam a unir a componente institucional às tradições populares e religiosas. Que significado têm estas celebrações para a identidade do concelho?

As Festas do Município em Honra do Divino Espírito Santo são um espelho daquilo que somos enquanto comunidade. É aqui que se cruzam a nossa fé, a nossa cultura, a nossa tradição e a vida institucional do concelho, num sentido de pertença que se renova todos os anos e liga gerações inteiras de vaguenses. A devoção ao Divino Espírito Santo é uma das raízes mais antigas da nossa identidade, mas as Festas são também o momento em que o Município se apresenta àquilo que melhor o define: as suas Freguesias, Associações, artistas e jovens.

O que destaca nesta edição?

Destaco a criação do Jardim da Cultura, no Jardim de S. Sebastião, onde estarão representadas todas as Freguesias. É um gesto simbólico importante: nestas Festas, ninguém fica de fora. Sublinho também a forte aposta no talento local – dos Concertos Revela-te à Filarmónica Vaguense, dos ranchos folclóricos aos DJ vaguenses. Temos dois momentos altos com selo do concelho: a Serenata à Nossa Senhora de Vagos, pelo mestre da guitarra portuguesa Armindo Fernandes & Amigos, e, no plano nacional, a atuação de Nuno Ribeiro. E o Dia do Município, com a entrega dos Prémios de Mérito Escolar a 617 alunos sob a forma de vouchers para o comércio local – distinguimos os nossos estudantes e dinamizamos a economia local.

Que impacto têm estas festividades na dinamização económica, cultural e turística do concelho?

O impacto é significativo. No plano económico, as Festas movimentam o comércio local, a restauração e o alojamento, e as tasquinhas das Associações são um exemplo perfeito: tudo o que aqui se gera fica no concelho. Os vouchers dos Prémios de Mérito são outro exemplo. No plano cultural, são o maior palco do ano para as nossas coletividades e revelam uma cultura viva, plural e enraizada nas comunidades. Do ponto de vista turístico, a Procissão das Velas mobiliza milhares de pessoas e projeta o nome de Vagos muito para além do concelho, afirmando-nos como destino com identidade e história.

O programa deste ano inclui iniciativas para diferentes gerações e públicos. É uma forma de unir todos em torno das Festas do Município?

É uma opção deliberada. As Festas têm de ser de todos, para todos. Os jovens estudantes têm o seu reconhecimento no Dia do Município. Os jovens artistas têm os Concertos Revela-te e os DJ vaguenses. Quem gosta da nossa música tradicional tem a Filarmónica, o Orfeão, o Grupo Coral e os ranchos folclóricos. Quem vive a fé tem a Procissão do Divino Espírito Santo, a Eucaristia Campal e a Procissão das Velas. Quem procura bem-estar tem as Manhãs em Movimento. As famílias têm o Jardim da Cultura e a Sardinhada. As Festas são um momento de encontro – e um concelho é mais forte quando se encontra.

O Dia do Município é também um momento de reconhecimento da comunidade. Que mensagem pretende deixar aos vaguenses?

A primeira mensagem é de agradecimento – aos 617 alunos e às suas famílias, que honram o concelho; às Freguesias, Associações, Filarmónica Vaguense, ranchos, coros, artistas, voluntários e trabalhadores da Câmara, sem os quais nada disto seria possível. A segunda é de compromisso: estas Festas refletem o caminho que queremos – proximidade, valorização do que é nosso, aposta na cultura e reconhecimento do mérito. É esse o caminho que continuaremos a trilhar, com e para os vaguenses. Deixo um convite: venham ao Jardim da Cultura, vão às tasquinhas, acompanhem as procissões. Vagos espera por todos.

Fé, tradição e mérito a mobilizar o concelho

A componente religiosa, que dá nome e sentido às Festas de Vagos, mantém um lugar central no programa. A Procissão do Divino Espírito Santo percorrerá as ruas da vila no domingo, dia 24 de maio, pelas 17h, sendo este um dos momentos mais emblemáticos e participados do calendário religioso vaguense.

O Dia do Município, 25 de maio, é igualmente o dia da Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Vagos, com a Eucaristia Campal às 11h e a tradicional Bênção do Bodo, às 16h. Ao final do dia, pelas 21h, realiza-se a Procissão das Velas, que tem atraído milhares de pessoas a Vagos e constitui um dos momentos mais marcantes e participados das Festas.

A 25 de maio (segunda-feira), Dia do Município, a Câmara Municipal de Vagos procede à entrega dos Prémios de Mérito Escolar a 617 alunos do concelho, distinguindo o esforço, a dedicação e os resultados alcançados pelos estudantes vaguenses.

Numa medida inovadora e socialmente comprometida, os prémios serão atribuídos sob a forma de vouchers para utilização no comércio local, criando um duplo efeito: reconhece o mérito dos alunos e respetivas famílias e, simultaneamente, dinamiza a economia local e o pequeno comércio do concelho.