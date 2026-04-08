Festa do Choco estreia-se em Ílhavo

Programação gastronómica destaca alguns dos sabores mais emblemáticos da região, com propostas como a feijoada de choco e o choco frito, a par de uma criação original: o prego de choco.

O Município de Ílhavo promove, entre os dias 9 e 12 de abril, a edição de estreia da Festa do Choco, no Jardim Henriqueta Maia, no centro urbano de Ílhavo.

Realizada pela primeira vez em 2026, a Festa do Choco afirma-se como o evento âncora do “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico dos Produtos da Ria”, reforçando a aposta do Município na valorização da gastronomia local, da cultura marítima e da identidade do território.

Com curadoria da chef Patrícia Borges, a programação gastronómica destaca alguns dos sabores mais emblemáticos da região, com propostas como a feijoada de choco e o choco frito, a par de uma criação original: o prego de choco.

Programa diversificado

Ao longo de quatro dias, o público poderá desfrutar de um programa diversificado, que cruza experiências gastronómicas, culturais e educativas. Entre os destaques está uma exposição dedicada à pesca artesanal da Ria de Aveiro, com curadoria do Museu Marítimo de Ílhavo, que abordará temas como a biologia, a história, as comunidades piscatórias e o desenvolvimento do território.

O programa inclui, ainda, uma mesa-redonda subordinada ao tema “A Gastronomia como Ativo Turístico Sustentável”, bem como momentos dedicados à gastronomia internacional, aos bivalves, aos chocolates e bombons e às cervejas artesanais. Ao longo do evento, haverá também diversas iniciativas centradas na descoberta deste património gastronómico e de todos os elementos que contribuem para a sua qualidade e autenticidade.

Para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva, a Festa do Choco integra um conjunto de visitas especiais. Está prevista uma visita à Lota, na sexta-feira, 10 de abril, visitas ao Museu Marítimo de Ílhavo, no sábado e no domingo, 11 e 12 de abril, e, no âmbito das comemorações do aniversário do Porto de Aveiro, uma visita especial na manhã de domingo, 12 de abril, que permitirá ao público conhecer de perto áreas habitualmente inacessíveis desta infraestrutura portuária.

Em paralelo, até ao dia 3 de maio, os restaurantes e petisqueiras aderentes juntam-se à iniciativa com propostas integradas no “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico dos Produtos da Ria”. Participam nesta edição A Praia do Tubarão, Binho Wine Bar, Bronze Seafood & Lounge, Café Farol, Café Luz do Sol, Canastra do Fidalgo, Clube de Vela, Dom Fernando, Estrela do Mar, Marisqueira da Barra, O Gafanhoto, Navegante, Peixe na Costa, Sétimo Beach Club e Taberna Nobe.

Toda a programação e informações adicionais estarão disponíveis em visitilhavo.pt.

Estas iniciativas são promovidas pelo Município de Ílhavo, com o apoio da Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro (APARA) e do Turismo Centro de Portugal, sendo cofinanciadas através do Portugal 2030 e do MAR 2030.