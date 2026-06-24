De 3 a 12 de julho, a Praia da Vagueira volta a receber o Vagos Sensation Gourmet, numa edição que convida os visitantes a “abrandar” e a “valorizar o tempo”. Este “ingrediente invisível, mas tão importante na cozinha” serve de fio condutor a um programa que reunirá mais de 70 chefs, mais de 25 sommeliers e uma dezena de bartenders.
Vagos Exclusivo
“Tempo” é o ingrediente secreto da 11.ª edição do Vagos Sensation Gourmet
Este ano, o Vagos Sensation Gourmet pretende ser “um convite para abrandar, ter tempo para conversar à mesa, partilhar experiências, contar histórias e criar memórias”, destacou Maria Pedro Silva na apresentação oficial do certame.