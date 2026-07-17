Bandeira Azul hasteada na Praia do Areão

A Câmara Municipal de Vagos hasteou, no passado dia 13, a Bandeira Azul na Praia do Areão, concluindo assim o galardão em todas as praias do concelho distinguidas nesta edição do Programa Bandeira Azul.

“O hastear da bandeira na Praia do Areão, inicialmente condicionado pelo atraso na emissão do parecer do ICNF, tornou-se possível graças ao empenho dos serviços municipais envolvidos, que trabalharam de forma célere na preparação e requalificação dos acessos à praia, na colocação de novos WC públicos e de um novo posto médico, garantindo assim as condições de segurança, acessibilidade e conforto exigidas a um areal com esta distinção”, refere nota do município de Vagos.

Com este hastear, a Praia do Areão junta-se às restantes praias do concelho já galardoadas, “reforçando o compromisso do Município de Vagos com a qualidade ambiental, a segurança dos utentes e a valorização da orla costeira”, lê-se ainda naquela nota.

A Bandeira Azul é um dos mais reconhecidos galardões ambientais a nível internacional, atribuído anualmente às praias que cumprem um exigente conjunto de critérios nas áreas da qualidade da água balnear, da informação e educação ambiental, da gestão ambiental e da segurança e serviços prestados aos utentes.