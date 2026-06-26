Praia da Tocha com Bandeira Azul há 36 anos consecutivos

Foram ainda içadas a Bandeira Qualidade de Ouro, que avalia a qualidade da água balnear; a Bandeira das Acessibilidades, que atesta a existência de acessibilidade à praia para pessoas com mobilidade condicionada e ainda a Bandeira do Projeto ColorAdd.

Foi hasteada ontem, dia 25 de junho, pelo 36.º ano consecutivo, a Bandeira Azul na Praia da Tocha, que vê assim mais uma vez reconhecida a sua excelência balnear.

Além desta foi içada a Bandeira Qualidade de Ouro, atribuída pela Quercus, que avalia a qualidade da água balnear, a Bandeira das Acessibilidades, atribuída pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, em função da verificação da existência de condições de acessibilidade à praia para pessoas com mobilidade condicionada e ainda a Bandeira do Projeto ColorAdd, sistema de identificação de cores para pessoas que tenham dificuldade em distingui-las, recorrendo às três cores primárias, representadas através de símbolos gráficos.

“O hastear destas bandeiras reflete o trabalho conjunto de várias entidades que, ano após ano, contribuem para que a Praia da Tocha ofereça condições de segurança, conforto e qualidade a todos os que a visitam”, afirmou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, lembrando que a autarquia tem trabalhado com a “contenção certa” no que respeita à preservação da identidade da Praia da Tocha.

As intervenções nos Palheiros são um exemplo desse compromisso, permitindo valorizar e transmitir às novas gerações a memória de modos de vida que fazem parte da história local, ao mesmo tempo que se acompanha a evolução e a modernização da comunidade.

“A Praia da Tocha representa a visão de futuro que queremos para o Município: um lugar onde a preservação ambiental, a educação, a qualidade de vida e o turismo coexistem em harmonia, contribuindo para o bem-estar das pessoas e para o desenvolvimento sustentável do território”, sustentou Helena Teodósio.

O momento de hastear as bandeiras contou com a presença de alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas Gândara-Mar, reforçando a importância de envolver as novas gerações na proteção do ambiente.

O representante da Agência Portuguesa do Ambiente, Nelson Silva, aproveitou a ocasião para destacar o trabalho desenvolvido pelo Município para garantir o cumprimento dos exigentes critérios associados aos galardões balneares.

Já o presidente da Junta de Freguesia da Tocha, José Manuel Silva, salientou que este reconhecimento não deve ser encarado como um gesto de rotina, mas sim um reconhecimento de um trabalho contínuo.

“Cada bandeira azul conquistada representa trabalho, compromisso, responsabilidade e uma escolha coletiva- a escolha de cuidar daquilo que temos mais valioso”, concluiu presidente da Junta de Freguesia da Praia da Tocha, José Manuel Cruz.