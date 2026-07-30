João Ferreira. “Cuidar da mente é também cuidar da nossa qualidade de vida”

Em entrevista, o cantanhedense João Ferreira, eleito representante estudantil da EBRAINS, fala do seu percurso académico e profissional, mas sobretudo de como a ciência pode contribuir para melhorar a qualidade de vida.

O cantanhedense João Ferreira foi eleito representante estudantil da EBRAINS, a maior infraestrutura de investigação em neurociência e cérebro da Europa. Ainda que em início de carreira, o trabalho desenvolvido na área da investigação valeu-lhe já alguns prémios e distinções mas também presidir a uma importante conferência científica de saúde mental, a nível internacional. Nesta entrevista, revela que “o cérebro continua a ser um dos órgãos mais complexos e fascinantes que conhecemos e, apesar dos enormes avanços científicos, ainda existem muitas perguntas por responder”.