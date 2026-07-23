Expofacic entra na reta final dos preparativos

A comissão organizadora da 34.ª Expofacic conduziu, esta manhã, a comunicação social numa visita onde foram reveladas algumas das principais novidades desta edição. O certame realiza-se de 30 de julho a 9 de agosto, no Parque Expo-Desportivo de S. Mateus, em Cantanhede.

A uma semana da abertura da 34.ª Expofacic, já se sente a intensa azáfama no Parque Expo-Desportivo de S. Mateus. Afinam-se os últimos pormenores dos stands, os palcos ganham forma e as diversas áreas compõem-se para receber os milhares de visitantes que, entre 30 de julho e 9 de agosto, vão passar por Cantanhede. Foi neste cenário que a comissão organizadora conduziu a comunicação social numa visita onde foram reveladas algumas das principais novidades desta edição.

“Vamos fazer uma viagem pela montagem da maior feira-festa do país e conhecer os bastidores de todo o certame”, desafiou Pedro Cardoso, presidente do conselho de administração da INOVA, antes de lançar, em tom descontraído, uma frase que arrancou sorrisos aos presentes: “O verão só tem duas alternativas: ou vêm à Expofacic ou vão-se arrepender.”

O percurso começou na vasta área de exposição comercial, descrita pelo responsável como “o maior centro comercial a céu aberto”. Serão cerca de 600 espaços de exposição, onde empresas de diferentes setores darão a conhecer produtos, serviços e inovação. A organização tem procurado antecipar a montagem dos stands e incentivar uma apresentação cada vez mais cuidada, reforçando a qualidade global do certame.

A visita prosseguiu até ao Street Gaming, um espaço que se estreou no ano passado e que regressa, reforçado. Depois da boa adesão registada em 2025, a área crescerá para acolher propostas que vão do retrogaming aos simuladores, da realidade virtual aos torneios, passando pelo cosplay e pela presença de alguns dos mais conhecidos gamers e youtubers nacionais.

Poucos metros depois, o olhar dirige-se inevitavelmente para o palco principal. Ainda em fase de montagem, será o centro dos grandes concertos da edição de 2026, recebendo artistas como Vizinhos, Bárbara Tinoco, Sara Correia, Nininho Vaz Maia, José Cid, João Pedro Pais, Xutos & Pontapés, Maiara & Maraisa, Livinho, entre muitos outros. À semelhança das últimas edições, a organização voltou a reforçar a componente tecnológica, apostando em ecrãs LED de grande formato e em novos efeitos cénicos para proporcionar uma experiência visual mais imersiva.

Mas as novidades não se ficam pelo que o público vê. Nos bastidores, a Expofacic investiu na modernização dos sistemas de bilhética e de controlo de acessos, permitindo acompanhar, praticamente ao segundo, a entrada de visitantes. Informação que, segundo Pedro Cardoso, possibilita gerir melhor os fluxos de pessoas e tomar decisões em tempo real para melhorar a experiência de quem visita o recinto.

Segurança tem papel principal

A segurança voltou igualmente a assumir um papel central. A presença de representantes da GNR, dos bombeiros e da Proteção Civil durante a visita simbolizou o trabalho de coordenação que antecede um evento desta dimensão. Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e da Comissão Organizadora da Expofacic, lembrou que a feira continua a afirmar-se como um espaço pensado para todas as gerações. “Sabemos que a segurança é um fator de grande importância para as famílias. É um investimento invisível, mas absolutamente fundamental para que tudo decorra da melhor forma”, afirmou.

Uma das maiores apostas desta edição está concentrada na área agrícola. O espaço foi reorganizado e será apresentado com uma configuração renovada, embora a organização mantenha algum secretismo quanto às novidades. “Vai ter muitas surpresas”, adiantou Pedro Cardoso, garantindo apenas que esta continuará a ser uma das zonas mais procuradas da feira, reunindo várias exposições e iniciativas num único espaço. Ao longo do certame voltarão igualmente os dias temáticos dedicados ao Agricultor, à Floresta, à Juventude e ao Empresário.

O artesanato mantém também um lugar de destaque, com 112 espaços expositivos, incluindo 24 artesãos oriundos de outras regiões do país e seis internacionais, numa mostra que o responsável classificou como “mais uma feira dentro da feira”.

Já a zona das tasquinhas surge mais ampla e funcional, preparada para receber milhares de visitantes ao longo dos onze dias. Entre sabores da Gândara, da Bairrada e do Baixo Mondego, não faltarão os vinhos da região, com especial destaque para a casta Baga. A animação também aqui será reforçada, com dois palcos destinados à promoção da cultura popular e das associações locais.

Na reta final da visita, a comitiva passou pela Expofacic Kids, um espaço que continua a crescer e que praticamente assume a dimensão – mais uma! – de um festival dentro da própria feira. O Canal Panda, que celebra 30 anos, apresentará dois espetáculos na Expofacic (dia 2 de agosto, às 17h e às 19h), juntando-se ao Pocoyo (dia 8) e aos Super Wings (dia 9) numa programação especialmente pensada para o público infantil e para as famílias.

Evento sustentável e inclusivo

A organização voltou ainda a destacar o compromisso com a sustentabilidade, mantendo medidas como a recolha de biorresíduos nas tasquinhas, a utilização de copos reutilizáveis, ações de sensibilização para a reciclagem e a redução da produção de material promocional em papel, reforçando a comunicação através dos meios digitais.

Entre as novidades tecnológicas está também a integração da lotação dos parques de estacionamento na aplicação Waze, permitindo aos visitantes saber, em tempo real, quais os parques com lugares disponíveis.

No final do percurso, Pedro Cardoso reforçou que este é um evento inclusivo, não apenas porque dá atenção aos mais vulneráveis, mas também pela questão do preço social dos bilhetes, e deixou uma palavra de agradecimento aos patrocinadores, associações, instituições, expositores e restantes parceiros, sublinhando que a Expofacic continua a ser construída “com a prata da casa”.

Mais do que um recinto de espetáculos ou uma montra empresarial, defendeu, o certame continua a afirmar-se como “um espaço de encontros, de reencontros e de experiências que deixam memória”.