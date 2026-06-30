Secretário de Estado preside à inauguração da Expobairrada

Silvério Regalado, Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, inaugura, esta quarta-feira, certame que decorre até domingo, no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.

O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, vai inaugurar esta quarta-feira, às 19h, a ExpoBairrada 2026, que vai decorrer entre 1 e 5 de julho, no Espaço Inovação, em Vila Verde – Oliveira do Bairro.

Com organização da autarquia oliveirense, a ExpoBairrada 2026 vai dar novamente a conhecer o que de melhor se faz no Coração da Bairrada, reunindo empresas, gastronomia, cultura, vinho e animação, numa edição que pretende continuar a afirmar o certame como uma das maiores montras económicas e culturais da região.

O evento vai contar com mais de uma centena de expositores, com destaque para as áreas industrial, comercial e agrícola, com novidades ao nível do layout da área de exposições e da organização dos stands dentro e fora do pavilhão.

De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, houve uma preocupação com a “experiência e bem-estar dos visitantes”, refletida na disponibilização de 15 restaurantes em permanência, aos quais se juntam uma zona dedicada a Vinhos & Espumantes e outra reservada a bares.

Foi também com esse pensamento que, segundo o autarca, a organização decidiu alterar a localização do palco, o que permitirá contar com “mais espaço e melhores condições de conforto para o público assistir aos concertos”.

Ainda neste âmbito, refira-se que o Espaço Inovação conta com três grandes áreas reservadas para estacionamento, localizadas nos limites do recinto, para além dos lugares formalmente marcados nas imediações, que garantem aos visitantes o conforto de poderem estacionar perto, ou literalmente ao lado, do recinto.

Quatro e Meia inauguram o palco principal

A ExpoBairrada 2026 vai contar com 25 espetáculos ao longo dos cinco dias do certame.

Os Quatro e Meia inauguram o palco principal da edição deste ano no dia 1 de julho, seguindo-se Miguel Araújo, no dia 2, Rui Veloso no dia 3, Pedro Abrunhosa no dia 4 e Herman José, com a Banda Filarmónica da Mamarrosa, no dia 5.

Os concertos do palco principal têm início marcado para as 22h, à exceção de domingo, que começará às 21h, seguindo a animação com DJ locais, até à hora de encerramento do recinto, pelas 3h da manhã.

Destaque ainda para os espetáculos para o público infantil, que vão realizar-se nas manhãs de sábado (“Super Wings”) e domingo (Grupo Traquinas).

Os bilhetes para a ExpoBairrada 2026 já estão à venda, podendo ser adquiridos online, através da plataforma Ticketline, ou presencialmente no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro.

O bilhete diário tem o custo de 2,50 euros e o Passe Geral está disponível por 7,50 euros, havendo ainda a possibilidade de aquisição de um Bilhete Familiar, disponível diariamente nas bilheteiras do recinto, durante o evento, com desconto de 50 por cento.

A Expobairrada 2026 vai manter a aposta na vertente ambiental, assumindo-se com um “EcoEvento”, por via da parceria estabelecida entre o Município de Oliveira do Bairro e a empresa ERSUC.