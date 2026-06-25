Feira da Vinha e do Vinho está de regresso para mais quatro dias de festa

Certame regressa hoje ao Vale Santo, em Anadia. Na madrugada de sábado para domingo, o jogo de futebol entre Portugal e Colômbia, a contar para o Mundial 2026, será transmitido no anfiteatro do Vale Santo, após o concerto dos DAMA.

Depois de três primeiros dias marcados por grande animação e muita participação, a Feira da Vinha e do Vinho de Anadia regressa hoje, dia 25 de junho, após um breve interregno, para mais quatro dias de animação, convívio e celebração.

A reabertura do certame fica a cargo dos Top Som e Némanus. Na sexta-feira sobe ao palco Gonçalo Gomes e José Cid, enquanto o sábado promete, com atuações dos Napa, DAMA e Mastiksoul.

Na madrugada de sábado para domingo, o jogo de futebol entre Portugal e Colômbia, a contar para o Mundial 2026, será transmitido no anfiteatro do Vale Santo, após o concerto dos DAMA, proporcionando assim mais um momento de encontro, seguindo-se a atuação dos Mastiksoul.

O certame encerra no domingo com um programa que inclui a atuação das Guerreiras do K-Pop durante a tarde, o tradicional desfile das marchas populares à noite e um grandioso espetáculo de fogo de artifício.

Pelo palco “Sentir Anadia” vão passar a Orquestra Comunitária da Freguesia da Moita – Poeta Cavador (dia 25); Orquestra Desigual da Bairrada (26); Groovart Academia de Artes – Associação Palco Emergente (27); e Tuna da Universidade Sénior da Curia (28).

Para além da programação musical e cultural, a Feira da Vinha e do Vinho conta com a presença de produtores vinícolas, tasquinhas, restaurantes, expositores de diversos setores e espaços de animação infantil. O evento tem como principal objetivo promover e dar a conhecer o que de melhor se faz no concelho de Anadia, com especial destaque para a enogastronomia, o turismo, a saúde e o bem-estar, valorizando a dinâmica económica local.

O bilhete diário tem um custo de 3 euros, sendo a entrada gratuita no dia 28 de junho (domingo). Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50%.

Cartaz do Palco “Terra de Paixões”

25 de junho – Top Som e Némanus

26 de junho – Gonçalo Gomes, José Cid e Wilson Honrado

27 de junho – Napa, Dama e Mastiksoul

28 de junho – As Guerreiras do K-Pop (tarde) e Marchas Populares (noite)