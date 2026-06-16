Ministro vem a Anadia inaugurar rotundas e a Feira da Vinha e do Vinho

Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação, acompanhado pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, preside esta sexta-feira, dia 19 de junho, à cerimónia inaugural da 23.ª edição da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia.

Nesta deslocação ao concelho de Anadia, o governante vai também presidir, por volta das 17h, à inauguração das duas rotundas recentemente concluídas na EN 235 – variante da Moita, nos cruzamentos de Alféloas–Pereiro e no entroncamento com a Avenida das Laranjeiras.

Na presente edição, o certame vai contar com cerca de 120 expositores, 17 tasquinhas e 14 stands de produtores de vinhos, sendo que 10 serão fixos e quatro rotativos, uma vez que a feira, este ano, estende-se por dois fins de semana. Outra novidade será a participação de quatro produtores de vinhos provenientes de Villanueva de los Infantes, município da província de Ciudad Real, na comunidade autónoma de Castela-Mancha, Espanha.

Dez dias de festa

Ao JB, o vereador Jorge Almeida destaca a grande expetativa do executivo anadiense em relação ao novo modelo do certame: “avançamos com um formato diferente, uma aposta e um risco que assumimos, convictos de que será um modelo vencedor”.

Com a previsão de bom tempo, a fasquia em relação à afluência de público é muito grande, não deixando o vereador Jorge Almeida de sublinhar os três eventos diferenciadores que se vão realizar no centro da cidade.

Logo na segunda-feira, dia 22, a Noite Roxa – uma “silence and sparkling party” cheia de alegria e animação na Rua Júlio Maia (a entrada tem um custo de 3 euros); no dia 23, o Festival Paixão pelo Folclore, um evento que terá como palco a Praça da Juventude e, na quarta-feira, o Anadia Fashion Night, que terá como palco a Praça do Município.

O certame prolonga-se até domingo, dia 28 de junho.

Fica a promessa de dez dias de festa – sete no recinto do certame, na zona do Vale Santo e três no centro da cidade (de 22 a 24) e de noites bem animadas com a participação de associações locais e artistas de cariz nacional (Fernando Daniel, Insert Coin, Ana Moura, DJ Fernando Alvim; Némanus, Top Som, Gonçalo Gomes, José Cid, Wilson Honrado, Napa, DAMA e Mastiksoul).

Para os mais pequenos, sobem ao palco os espetáculos Baby Shark e Ruca e As Guerreiras do K-Pop.

A noite dos dois domingos estará por conta das marchas que, este ano, se vão dividir, atuando quatro no primeiro domingo e as restantes no último dia.

Os bilhetes terão um custo de 3 euros e o bilhete geral será de 10 euros, com desconto de 50% para portadores dos cartões Anadia Sénior e Anadia Jovem.

Os eventos que decorrem na cidade são gratuitos.