Expofacic promete experiências autênticas e memoráveis

De 30 de julho a 9 de agosto, todos os caminhos vão dar ao Parque Expo-Desportivo de São Mateus, em Cantanhede, que será palco de mais uma edição da maior feira-festa do país.

Em 11 dias de festa, haverá mais de 200 espetáculos distribuídos por 7 palcos temáticos, a que se somam 600 expositores, meia centena de tasquinhas e a promessa de muita animação e divertimentos para toda a família.

O cartaz completo da presente edição da Expofacic (Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede) foi revelado na última segunda-feira, dia 15 de junho, nos claustros dos Paços do Concelho de Cantanhede.

Na ocasião, a edil Helena Teodósio começou por destacar ser o certame “simultaneamente um poderoso instrumento de promoção territorial, de dinamização económica e de afirmação da identidade do concelho”. Por isso, acredita que a edição deste ano irá continuar a oferecer experiências autênticas, gratificantes e memoráveis.

Com o compromisso de “fazermos mais e melhor em cada edição”, a edil vê o certame como “um espaço privilegiado de encontro, de negócio, cultura, lazer e de celebração coletiva”, com a capacidade de “congregar” diferentes interesses, públicos e setores de atividade.

Por isso, vincou que a edição de 2026 pretende renovar o sucesso alcançado nas edições anteriores: “será mais um passo no percurso de crescimento sustentado, inovação permanente e ambição responsável”.

Durante a conferência de imprensa, Helena Teodósio destacou também que o certame faz uma “aposta na valorização dos fatores que fizeram da Expofacic uma referência nacional”, seja através de uma programação diversificada e aliciante, seja em fazer com que cada visitante encontre uma Expofacic “mais atrativa, mais confortável, mais segura e mais inovadora do que a do ano anterior”.

Convicta de que o certame é capaz de projetar Cantanhede muito para além das fronteiras da região, a autarca não deixou de frisar que este “é um local de oportunidades para as empresas, privilegiado para a promoção de produtos e serviços, uma montra das capacidades produtivas do território, um ponto de encontro para profissionais e investidores, sendo também um espaço para a inovação e celebração das tradições e da identidade local”.

Manter o patamar da excelência

Manter o certame “no patamar de excelência que atingiu” é um dos objetivos da presente edição. Isso mesmo foi destacado por Pedro Cardoso, presidente do conselho de administração da empresa municipal INOVA, que apresentou as principais novidades.

Da reorganização de alguns espaços, nomeadamente da zona agrícola, ao street gaming, passando pela Expofacic Kids, vários são os upgrades realizados pela organização do certame. E revelando alguns números impressionantes, deu nota de que a feira vai ocupar 100 mil m2, estando reservado para o estacionamento, 120 mil m2. Haverá ainda 5 linhas de autocarros diretos para a feira e mais de 600 expositores que “fazem do certame o maior centro comercial a céu aberto da Península Ibérica”.

Quanto à aposta na gastronomia, destacou a presença de 50 tasquinhas, produtos regionais e street food, não esquecendo os dias temáticos e a tradicional feira popular. Por tudo isto, Pedro Cardoso acredita ser este “um dos eventos com mais impacto na dinamização económica do concelho e da região Centro”.

“O retorno, os efeitos económicos diretos e indiretos justificam o grande investimento do município”, frisou ainda, não deixando de aludir à dimensão do preço social dos bilhetes da Expofacic, que “continua a ser uma feira para todos”.

Presente na sessão, Rui Ventura, presidente do Turismo Centro de Portugal, reconheceu a importância do certame na promoção do território, referindo-se à sua dimensão internacional “como “determinante e fundamental”, uma vez que já ultrapassou as dimensões local e nacional.

Por isso, a Turismo do Centro de Portugal vai estar no certame com um novo stand e com mais visibilidade, “porque não podemos vir de uma forma simples como temos vindo. Queremos estar bem representados e que se sinta neste certame a sua dimensão internacional”, destacou, reconhecendo que “a Expofacic faz parte daquilo que é a montra do Centro de Portugal”.

“Hoje, o turista procura cada vez mais a autenticidade e vir a uma feira-festa como esta é também procurar a autenticidade da gastronomia, do território, do seu artesanato e tudo o que é a valorização da cultura tradicional”, destacou, elogiando a Expofacic por valorizar estes aspetos ao longo dos anos, “o que é fundamental”.

Programa

Dia 30 de julho – Vizinhos; Bárbara Tinoco

Dia 31: Sara Correia; Nininho Vaz Maia

Dia 1 de agosto: Deixem o Pimba em Paz; Mundo Segundo & Sam The Kid; Slow J

Dia 2: José Cid; Hybrid Theory

Dia 3: Squeeze Theeze Pleeze; Delfins

Dia 4: João Pedro Pais; Diogo Piçarra

Dia 5: Átoa; Xutos & Pontapés

Dia 6: João Só; Calema

Dia 7: Sertabeijo; Maiara & Maraisa

Dia 8: Festa m80; Livinho

Dia 9: Nuno Bastos; Turma do Pagode