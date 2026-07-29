“Melhor Ornamentação” das tasquinhas na Expofacic a concurso

Iniciativa avalia a criatividade e a qualidade do trabalho desenvolvido pelas associações. O público também é convidado a votar.

A Expofacic – Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede vai distinguir este ano a tasquinha do evento com a melhor ornamentação, ou seja, com a decoração mais elaborada, cuidada, harmoniosa e identitária.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar o empenho das associações na criação de espaços que dignifiquem a identidade das freguesias e do concelho de Cantanhede.

“As tasquinhas constituem um dos principais ex-líbris da Expofacic, sendo um espaço privilegiado de promoção da gastronomia, da cultura, das tradições e do dinamismo associativo. A sua imagem contribui de forma determinante para a experiência dos milhares de visitantes que, todos os anos, escolhem a nossa feira. Mais do que um concurso, esta ação pretende reforçar ainda mais a atratividade deste setor e incentivar a valorização do património local, da identidade territorial e da qualidade global do espaço das tasquinhas”, sublinhou o presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso.

De acordo com o regulamento, a avaliação das ornamentações terá por base um conjunto de critérios que visam reconhecer o empenho, a criatividade e a qualidade do trabalho desenvolvido pelas associações.

Serão valorizadas a criatividade e a originalidade das propostas, a qualidade da execução e a atenção ao detalhe, a representação da identidade cultural e territorial, a harmonia e integração dos diferentes elementos decorativos, bem como a adoção de soluções sustentáveis, privilegiando a reutilização de materiais e as boas práticas ambientais.

Concorrem ao prémio monetário, no valor de 750 euros, todas as tasquinhas oficialmente atribuídas às Associações/Coletividades pelas respetivas Juntas/uniões de Freguesia.

A participação é automática, não sendo necessária inscrição prévia. A avaliação será realizada pela Comissão de Júri, Comissão de Honra, Comissão Organizadora e pelo público.

A Comissão de Júri é composta por um representante da Comissão Organizadora da Expofacic, um especialista convidado nas áreas de design, decoração ou arquitetura e ainda um representante ligado ao património cultural, turismo ou tradições locais.

No primeiro dia da feira será divulgado o link para votação do público.