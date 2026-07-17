Mês do Cuidador Informal assinalado em Cantanhede

O Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal (GMACI) assinalou, no passado dia 10 de julho, o Mês do Cuidador Informal do concelho de Cantanhede, através de uma iniciativa que reuniu mais de 40 participantes, entre cuidadores informais e seniores do concelho.

A sessão decorreu no Centro Cultural e Recreativo da Pena (CCRP) e proporcionou uma tarde de partilha, animação e valorização do papel desempenhado pelos cuidadores informais.

O programa contou com a participação do Grupo do México, um dos dez países presentes na XIX edição do Folk Cantanhede, realizada entre os dias 4 e 12 de julho, que trouxe um momento de intercâmbio cultural ao evento.

A iniciativa incluiu ainda a atuação do Grupo de Seniores do Centro de Convívio. Maria Emília apresentou vários sketches de caráter humorístico, proporcionando momentos de boa disposição e interação entre todos os participantes.

O encontro terminou com um lanche, num ambiente de proximidade e partilha de experiências, reforçando os laços entre os participantes e promovendo o bem-estar de quem assume diariamente a importante missão de cuidar.