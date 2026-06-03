Festa da Criança e da Família vai animar o Parque de São Mateus em Cantanhede

Evento proporciona um dia de animação e atividades para todas as idades, num programa que combina música, dança, teatro, ateliês criativos, insufláveis, pintura faciais, modelagem de balões, oficinas e exposições.

O Parque de São Mateus, em Cantanhede, vai acolher a Festa da Criança e da Família no próximo sábado, dia 6 de junho, das 9h30 às 20h.

O evento, cuja organização esteve a cargo da Divisão de Educação e Juventude da Câmara de Cantanhede, quer proporcionar um dia de animação e atividades para todas as idades.

O programa combina música, dança, teatro, ateliês criativos, insufláveis, pintura faciais, modelagem de balões, oficinas e exposições.

Ao longo do dia, os participantes podem usufruir de diversas atrações, entre as quais air bungee, insufláveis, parede de escalada, atividades desportivas, karaoke infantil e gincanas.

O programa de animação prevê um espetáculo infantil “Frozen”, apresentado pela Mafarrica – Animação de Eventos, para encantar os mais novos.

Durante a tarde, às 16h, realiza-se uma demonstração de dança pela FlowKids e FlowMotion Kids.

Segue-se, às 16h30, uma Mega Aula de Dança “Avós e Netos”, dinamizada pela UTLCC, promovendo a interação entre gerações através da atividade física e da música. Pelas 18h, a ASSSCC apresenta uma demonstração de Hip Hop.

O evento conta ainda com um Mercadinho e uma zona de Street Food, proporcionando aos visitantes uma oferta diversificada de produtos e gastronomia.

Paralelamente, vai estar patente uma exposição de meios operacionais dos Bombeiros e da Proteção Civil, permitindo ao público conhecer de perto equipamentos e viaturas utilizadas no socorro e na segurança das populações.

As comemorações encerram às 20h com um concerto da Academia de Música de Cantanhede, no Pavilhão Multiusos de Febres.