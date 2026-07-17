Requalificação da marginal da Praia da Tocha em concurso público

Empreitada visa melhorar o acesso à praia, valorizar o espaço público e preservar o património. O investimento pretende ainda humanizar a frente urbana, privilegiando o peão.

A requalificação da marginal da Praia da Tocha já se encontra em concurso público. O Município de Cantanhede prevê que este investimento ascenda a 1,6 milhões de euros e tenha um prazo de execução de 450 dias.

A empreitada vai melhorar o acesso à praia, tornando-o mais seguro e acessível, requalificar a avenida com pavimentos permeáveis e sustentáveis, valorizar o espaço público e preservar o património, destacando os “palheiros da Tocha” e a ligação à Arte Xávega. A ideia é ainda humanizar a frente urbana, privilegiando o peão em detrimento do automóvel.

“O desafio que a equipa projetista procurou responder foi redesenhar, repavimentar e mobilar o espaço urbano por forma a dotá-lo de mais conforto e de melhores condições de fruição para os turistas e para a população residente”, sublinhou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio acrescentando que, sendo a Praia da Tocha um dos principais ativos turísticos do concelho, esta intervenção reveste-se de particular importância já que o “turismo balnear contemporâneo não se limita à oferta de sol e praia, exige espaços públicos qualificados, acessibilidades universais, condições de conforto e segurança, bem como uma integração harmoniosa entre o património natural e o património construído”.

Os trabalhos serão interrompidos entre junho e setembro, conforme previsto no caderno de encargos, para não interferirem com a época balnear.

Durante esse período, o empreiteiro deverá garantir o acesso a moradores e estabelecimentos comerciais, bem como manter a Avenida Dr. Silva Pereira transitável, limpa e segura.

A obra foi candidatada ao Portugal Centro 2030, para obtenção de financiamento no âmbito do programa específico de Reabilitação e Regeneração Urbanas, estando a aguardar aprovação.

Recorde-se que a requalificação da Marginal da Praia da Tocha foi o projeto mais votado no âmbito do primeiro Orçamento Participativo promovido pelo Município de Cantanhede.