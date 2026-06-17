Praia da Tocha recebe desfile das Marchas Populares em honra de São João

Mais de meio milhar de marchantes, de oito grupos, vão representar as suas comunidades nas marchas de São João. O percurso começa na Rua da Arte Xávega, junto à Capela.

Oito grupos vão desfilar pelas ruas da Praia da Tocha, na noite de domingo, dia 21 de junho, pelas 21h, integrando também os festejos em honra de São João daquela localidade.

O evento é organizado, mais uma vez, pelo Município de Cantanhede, em parceria com a Junta de Freguesia da Tocha e a Associação de Moradores da Praia da Tocha.

No total serão 565 marchantes, que vão representar simbolicamente as suas comunidades através dos trajes e outros elementos de ornamentação, bem como das inventivas quadras sobre hábito e costumes locais, sem esquecer as danças e coreografias que criam um ambiente festivo bem característico.

Participam na iniciativa a Marcha das Arrôtas, com o tema “O Amola-Tesouras”; a Marcha de Cantanhede com o tema “10 anos da nossa marcha”; a Marcha de Covões, com “Homenagem ao músico”; a Marcha de Febres, com o tema “Na janela da minha rua”, a Marcha de Murtede, com “130 anos do cinema”; a Marcha de Sepins, com “Varina e pescadores”; a Marcha da Tocha, com “Memórias”, e a Marcha de Vilamar, com o tema “Ver para crer”.

O percurso dos marchantes começa na Rua da Arte Xávega, junto à Capela, rumando em direção à Avenida Doutor Silva Pereira, descendo pela Rua dos Pescadores Nossa Senhora da Tocha.

O primeiro ponto de dança será no Largo da Fonte, na Rua dos Pescadores, prosseguindo depois para o Largo de S. João, onde terminam o seu desfile e apresentação.

Os mesmos grupos, e aos quais se junta também a Marcha da Gira Sol, com o tema “Crescer com histórias”, vão desfilar em Cantanhede, na Praça Marquês de Marialva, no próximo dia 28 de junho, às 21h (hora do início dos desfiles), no âmbito das festas em honra de São Pedro.