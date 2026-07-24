Município de Cantanhede destruiu 163 ninhos de vespa asiática no primeiro semestre

As freguesias de Cantanhede e Pocariça são as que têm registado o maior número de ninhos identificados.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Cantanhede destruiu, entre janeiro e junho, 163 ninhos de vespa asiática. Durante o ano de 2025, tinham sido eliminados 793 ninhos. De sublinhar que, comparativamente com os anos anteriores, o número de ninhos eliminados tem vindo a aumentar, passando de 497 em 2022 para 607 em 2023, 791 em 2024 e 793 em 2025.

“Esta evolução é explicada, em parte, pelo aumento da perceção e da sensibilização da população para a presença da vespa-velutina, resultado das ações de informação e sensibilização promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil”, frisa a Câmara Municipal de Cantanhede, em nota enviada à redação.

As freguesias de Cantanhede e Pocariça têm registado, de forma consistente ao longo dos últimos anos, o maior número de ninhos de vespa-velutina identificados, uma realidade que se justifica pela maior densidade populacional destas localidades.

Quanto aos locais de deteção, a maioria dos ninhos é encontrada em árvores, sebes ou no solo. No entanto, durante os primeiros seis meses do ano, é frequente serem identificados e eliminados ninhos em habitações e outros edifícios, uma vez que é nesses locais que as vespas fundadoras constroem os ninhos primários, onde se desenvolve a primeira criação da colónia.

“É de referir que as ações de controlo levadas a cabo pelo Serviço Municipal de Proteção Civil estão dependentes dos reportes por parte de cidadãos e outras entidades, pelo que, após reporte, é realizado um registo de denúncia numa plataforma de gestão de ocorrências (FLOW), sendo que logo que possível a equipa destacada para este serviço desloca-se ao local e executa a intervenção mediante uma avaliação prévia”, refere nota da Câmara Municipal.

Além das ações de controlo de ninhos, o SMPC também procede à colocação de armadilhas no período em que as fundadoras saem do processo de hibernação e começam a construir ninhos primários, com o intuito de capturar a maioria destas e, deste modo, impedir ou diminuir o desenvolvimento de mais colónias. Estes procedimentos permitem um controlo total das intervenções a realizar, bem como do estado de cada ninho registado.

A Câmara Municipal de Cantanhede tenciona dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver desde 2015, reforçando a solicitação à população para reportarem os ninhos através do número 231 423 818 (09h00 – 17h00 de segunda a sexta-feira) ou através do endereço de correio eletrónico proteccao.civil@cm-cantanhede.pt.