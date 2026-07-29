Helena Teodósio diz que “Portugal precisa de uma descentralização séria e consequente”

Sessão comemorativa do Dia do Município de Cantanhede contou com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro e prestou homenagem a personalidades, funcionários, associações e empresas do concelho.

A presidente da Câmara Municipal entende que “Portugal continua a precisar de uma descentralização séria, consequente e orientada para resultados concretos na vida das pessoas”. “Quando uma questão resiste ao tempo, sobrevivendo a governos, legislaturas e maiorias políticas sem perder atualidade, isso não significa que esteja gasta; significa apenas que permanece por resolver”, enfatizou, sublinhando que se fala deste tema “há décadas”.

Ao intervir na sessão solene do Dia do Município, que decorreu no espaço anterior ao edifício dos Paços do Concelho, a autarca relembrou que “anunciam-se reformas, transferem-se responsabilidades, ensaiam-se modelos parcelares, mas persiste a sensação de que continuamos longe da resposta de fundo de que o país necessita”.

Na presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que presidiu à sessão, Helena Teodósio deixou também um apelo ao Governo para que “o ciclo de grandes investimentos” que Cantanhede atravessa não seja travado por falta de financiamento.

“Aqui, apelo ao senhor ministro a sua intervenção para que estas candidaturas possam ter o resultado desejado, seja através de reforço ao Portugal 2030 ou do acesso ao BEI”, referiu, sublinhando que este é um desígnio não só de Cantanhede, mas também dos municípios da Região Metropolitana de Coimbra e do país.

Ao evocar os 50 anos do poder local, descreveu um “caminho, feito de avanços, desafios e aprendizagens, mas também de dinâmicas políticas por vezes contraditórias e instáveis”, o que necessariamente obriga a refletir sobre o presente, “para melhor projetarmos o futuro que ambicionamos para o nosso país”.

Do desenvolvimento económico à saúde, passando pela ação social e educação, a presidente da Câmara enumerou alguns projetos estruturantes em curso, deixando um rasgado elogio aos colaboradores municipais.

“Tudo o que foi executado ou está perspetivado para o curto prazo é fruto do trabalho desenvolvido pelas equipas da Câmara Municipal com uma dedicação e profissionalismo inexcedíveis, quer no que diz respeito à conceção dos projetos, quer ao nível da elaboração dos dossiês de candidatura”, reforçou.

Em resposta à intervenção da presidente da autarquia, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogiou a forma como Cantanhede encarou a transferência de competências, nomeadamente quanto à proatividade no desenvolvimento de projetos estruturantes para o município.

“Cantanhede é um bom exemplo do que é o poder público bem utilizado. Depois de uma primeira fase em que se garantiram condições básicas de vida para as pessoas, com estradas, água, eletricidade e saneamento, perceberam que não se poderia ficar por aqui e apostaram no desenvolvimento económico e no bem-estar das pessoas”, observou, adiantando que “transformar traz sempre algumas dificuldades”.

Já o presidente da Assembleia Municipal, João Moura, destacou na sua intervenção os “dias conturbados” que se vivem no contexto mundial, “com consequências tão negativas para as nossas vidas”.

“É neste cenário que a Europa e, em particular, Portugal, tem um grande desafio pela frente e terá que definir e enquadrar as suas políticas de forma a sair da cauda da Europa e recuperar o terreno perdido nos últimos anos”, sublinhou, reforçando que “o que verdadeiramente importa é que, para Portugal deixar de estar na ‘cauda’ da Europa em termos de desenvolvimento económico, precisamos de implementar um conjunto de políticas que transformem Portugal num país próspero”.

A terminar, referiu que “é tempo de agir”, com “as políticas públicas que o país tanto precisa”. “E nós, em Cantanhede, já demonstrámos do que somos capazes e estamos prontos para fazer parte deste projeto de construção de um futuro mais próspero, inovador e inclusivo para as próximas gerações”, concluiu.

HOMENAGEADOS

Personalidades: Brigada Victor Jara e Maria do Céu Lourenço

Associações e Empresas que completaram 25, 50 e 100 anos (Clube União Vilanovense)

Funcionários com 25 anos de serviço e funcionários que se aposentaram