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Catarina Cerca

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24 de Junho de 2026 15:00

Anadia Exclusivo

Telecomunicações e alta velocidade juntam-se à reivindicação do nó da A1

A Feira da Vinha e do Vinho de Anadia vai na 23.ª edição e prolonga-se até ao próximo domingo.

O nó de acesso à A1, melhoria da cobertura da rede de telecomunicações na zona serrana do concelho e justas compensações no âmbito do projeto da linha de alta velocidade que vai atravessar o concelho, foram as principais reivindicações que o edil anadiense, Jorge Sampaio, fez ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que presidiu à cerimónia inaugural da 23.ª edição da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia.

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