Acidente de viação em Anadia causa uma vítima mortal

Um morto e quatro feridos ligeiros é o balanço de um acidente de viação ocorrido ao início da tarde de hoje, no IC 2, junto ao Restaurante Dom Ferraz, nas Vendas da Pedreira (Anadia).

O alerta foi dado por volta das 12h53. A vítima mortal, um homem de 58 anos, seguia numa viatura (de nove lugares) de transporte de doentes não urgentes, pertencente aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

Segundo, Bruno Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, a colisão aconteceu na sequência do despiste de um pesado de mercadorias.

Na viatura da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro seguiam mais três doentes e um bombeiro, todos considerados feridos ligeiros. O condutor do camião saiu ileso.

Para o local foram mobilizados vários meios de socorro (bombeiros de Anadia, GNR, VMER), num total de 26 operacionais, apoiados por 14 viaturas.

O acidente obrigou à interrupção do trânsito no local. A via só foi reaberta às 15h20.