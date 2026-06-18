Santo André celebrou a versatilidade do morango em festival inédito

O Parque de Merendas de Santo André de Vagos acolheu, no dia 14 de junho, a primeira edição do Festival do Morango, uma iniciativa promovida pela recém-criada Associação Terras do Morango. O evento reuniu dezenas de expositores, produtores locais e visitantes num dia dedicado à valorização do morango e da vida em comunidade.

Associado à produção local e à sua versatilidade gastronómica, o morango foi a escolha natural para dar identidade ao festival. Além da venda e degustação do fruto nas mais variadas formas, o festival integrou showcookings, provas gastronómicas, atividades para crianças, animação musical e bancas de artesanato. O recinto acolheu ainda famílias imigrantes residentes na região, que deram a conhecer especialidades das gastronomias dos seus países.

O objetivo da organização foi criar um espaço de encontro e convívio comunitário. Fundada em fevereiro deste ano, a Associação Terras do Morango nasceu com o propósito de dinamizar a freguesia de Santo André e aproximar os seus habitantes. Antes da sua constituição formal, os promotores chegaram a ponderar a criação de uma confraria dedicada ao morango, ideia que acabou por não avançar. “A nossa primeira ideia seria fundar uma confraria, mas não conseguimos porque já há muitas confrarias no Norte. Ficou Associação Terras do Morango”, explicou Marco Rocha, presidente da assembleia geral da nova Associação.

O dirigente sublinhou, contudo, que a coletividade pretende assumir uma missão mais ampla do que a mera valorização deste fruto. “É uma associação que tem o nome ‘Terras do Morango’, mas que vai muito além do morango. É uma associação da comunidade”, afirmou, adiantando que a intenção passa por colaborar com outras entidades locais e desenvolver iniciativas ao longo de todo o ano. “Queríamos ver mais famílias a sair de casa, juntar mais crianças e mais população fora de casa. Queríamos dinamizar a freguesia e receber quem nos visita”, acrescentou a presidente, Alice Almeida.

A aposta na promoção da freguesia refletiu-se também na escolha do local do evento. O Parque de Merendas de Santo André foi selecionado pela sua localização privilegiada, junto à A17 e à EN109. “Entendemos que estar à beira da Estrada Nacional 109 seria bom para que as pessoas, ao passarem, tivessem curiosidade”, explicou Marileni Silva, salientando o potencial do espaço para atrair visitantes e dar a conhecer a freguesia.

Apesar de coincidir com outras festividades da região, a adesão ultrapassou as expectativas da organização. “Acho que [as expectativas] foram todas cumpridas”, disse Alice Almeida, destacando a participação das crianças nas atividades do evento. Também Marco Rocha admitiu que o resultado superou o esperado. “Estávamos a pensar que, de facto, como era a primeira vez, ia ser um evento pequenino”, mas “está muito acima daquilo que contávamos”.

A associação já aponta ao futuro. “Podemos pensar numa segunda edição e esperemos que seja muito mais forte do que esta”, afirmou. O dirigente acredita que o festival poderá afirmar-se como uma referência nacional, não apenas pela produção de morango, mas também pela capacidade de reunir gastronomia, cultura e comunidade num mesmo espaço.