PJ detém suspeito de violar mulher em Vagos

O detido, com 49 anos, já teve anteriores penas de prisão efetiva por crimes de violação e coação sexual.

Um homem suspeito do crime de violação, ocorrido ao princípio da tarde do dia 2 de março, na Gafanha do Areão, Vagos, foi agora detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro. Já foi presente às autoridades judiciárias para interrogatório, tendo ficado em prisão preventiva.

Os factos criminosos ocorreram em março, num caminho ermo, junto à ria, onde uma mulher foi abordada e abusada pelo suspeito, quando com este se cruzou, fortuitamente.

O detido, com 49 anos, já teve anteriores penas de prisão efetiva por crimes de violação e coação sexual.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Aveiro.