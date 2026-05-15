“Saberes e Sabores” apoia Obra da Criança e Casa da Mãe Solteira

Esta iniciativa solidária foi, mais uma vez, promovida pelos clubes rotários de Aveiro, Águeda, Ílhavo, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha.

Decorreu, no dia 9 de maio, a segunda edição do “Encontro de Saberes e Sabores”, uma iniciativa solidária promovida pelos clubes rotários de Aveiro, Águeda, Ílhavo, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha. Depois da primeira edição, em Oliveira do Bairro, desta feita foi o Cais Criativo da Costa Nova a acolher a iniciativa, que reuniu conhecimento, cultura, gastronomia e música em apoio à Obra da Criança e Casa da Mãe Solteira.

A sessão contou com uma intervenção de Eduardo Feio, subordinada ao tema “Inovação, Indústria, Logística e Território: o Sistema Regional de Inovação de Aveiro na Transição para a Sociedade 5.0”, proporcionando uma reflexão sobre os desafios e oportunidades do desenvolvimento regional.

Um dos momentos da noite foi “Bairrada por 5 Sentidos”, conduzido pelo enólogo Bruno Seabra, que guiou os participantes numa experiência vínica dedicada aos sabores e aromas da região.

A componente cultural esteve igualmente em destaque com a exposição e leilão solidário de obras de Daniela Alegria, Isaura Lalanda e Sérgio Azeredo, cuja receita reverteu também para a causa solidária.

A música marcou presença com o momento “Duas Guitarras de Águeda”, protagonizado por Afonso Martins e Miguel Alves, bem como com interpretações ao piano por Daniel Rebelo, criando um ambiente de grande proximidade e emoção.

Os participantes puderam ainda degustar diversas especialidades regionais preparadas pelos clubes organizadores, enriquecidas pela participação da Confraria do Bacalhau e pela oferta de rojões da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha.

Apesar da chuva, o evento decorreu num ambiente de forte convívio, amizade e espírito solidário, reforçando o compromisso do Rotary com o serviço à comunidade e com o desenvolvimento humano e social da região.

Os clubes organizadores aproveitam a oportunidade para agradecer a todos os participantes, parceiros, artistas, músicos, confrarias e voluntários que contribuíram para o sucesso desta segunda edição, deixando já a expectativa de continuidade do evento no próximo ano.