O. Bairro: vendinGO cria unidade de torrefação e gera mais 20 empregos

A vendinGO é o principal distribuidor especializado no canal vending em Portugal, com sede no iPark, em Oliveira do Bairro. A criação desta divisão própria de fabrico e torrefação de café representa um investimento de 1,8 milhões de euros.

A vendinGO vai investir 1,8 milhões de euros na criação de uma divisão própria de fabrico e torrefação de café, nas suas instalações no iPark, em Oliveira do Bairro. A operação, com arranque previsto até ao final de 2026, deverá traduzir-se na criação de mais de 20 novos postos de trabalho qualificados no concelho.

“É em Portugal, mais concretamente nas nossas origens, em Oliveira do Bairro, que vamos criar a nossa unidade de fabrico e torrefação”, afirma Gabriel Marques dos Santos, CEO e cofundador da empresa, sublinhando que este passo “representa a materialização da evolução natural da vendinGO”.

O investimento inclui a aquisição da Caffier, uma marca com mais de 16 anos de presença no mercado do café, que a empresa pretende posicionar como referência no consumo em máquinas de bebidas quentes. Integra também a marca Multispresso, reforçando a presença no segmento de retalho com cápsulas compatíveis com os principais sistemas do mercado.

VN superior a 15 milhões em 2026

A empresa projeta encerrar 2026 com um volume de negócios (VN) superior a 15 milhões de euros e uma capacidade de produção anual de 960 toneladas de café — o equivalente a mais de 96 milhões de chávenas.

Para Airton dos Santos Pedro, CEO e cofundador, o investimento traduz uma convicção de longa data. “Executar esta visão e criar um impacto real na nossa terra é algo que nos enche de orgulho. Ao integrarmos a produção na nossa operação, ganhamos controlo e capacidade, não apenas para crescer, mas para construir uma base sólida para o futuro.”

Principal distribuidor especializado no canal vending em Portugal

A vendinGO é o principal distribuidor especializado no canal vending em Portugal, com sede no iPark, em Oliveira do Bairro. Fundada por dois naturais do concelho, a empresa opera atualmente em três países, conta com mais de 800 clientes ativos e está presente em mais de 100 mil pontos de venda.