Associação PROMOB assaltada: “Só deixaram os livros…”

Depois da ADAMA (Malhapão), a PROMOB, de Bustos, é a segunda associação do concelho de Oliveira do Bairro assaltada numa semana.

Depois do assalto à sede da ADAMA, na semana passada (duas vezes em três dias), esta semana, outra associação do concelho de Oliveira do Bairro foi alvo do mesmo, a PROMOB, em Bustos.

Tudo indica que o assalto tenha acontecido de sábado para domingo, tendo a GNR ido ao local na segunda-feira de manhã, logo que os responsáveis da associação se aperceberam do ocorrido.

Segundo a direção da PROMOB, entre material técnico /luz e som), instrumentos musicais, recheio do bar, outros equipamentos da cozinha e escritório, estima-se “cerca de 7000 euros furtados. Só deixaram os livros…”, manifestou ao JB a presidente, Maria Eduarda Mota, pedindo “a quem possa ter visto algo de estranho ou tenha alguma informação relevante, que entre em contacto” com a associação ou com as autoridades, agradecendo ainda “toda a colaboração e solidariedade” que têm recebido.