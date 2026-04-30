O Carnaval que esperou pelo sol encheu as ruas de Oliveira do Bairro de cor

Fora de época, devido ao “carrossel” de tempestades que assolou o país no fim de janeiro e início de fevereiro, o desfile de Carnaval em Oliveira do Bairro, promovido pelo Município, só saiu à rua na tarde do passado domingo, dia 26 de abril. De entrada livre, foram milhares as pessoas que se juntaram nas ruas por onde passaram os “Desfiles de Portugal no coração da Bairrada”, desde a EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo, seguindo pela Alameda até à Avenida Abílio Pereira Pinto, e depois pela Rua Conde Ferreira até à Câmara Municipal, onde terminou.

A abrir o corso, os Gigantones de Braga e o Grupo de Bombos do Paço marcavam o ritmo, causando grande entusiasmo entre a assistência. Logo atrás, numa cadência organizada, perfilavam-se outros grupos de diferentes pontos do país, entre os quais cinco escolas de samba – de Estarreja, Oliveira de Azeméis e Figueira da Foz – Ministros e Matrafonas de Torres Vedras, Grupo do Rossio, de Canas de Senhorim, e os Caretos de Podence.

Intercalado com os grupos convidados, a inclusão de 20 associações do concelho veio dar ainda mais cor e alegria ao corso, contando, para tal, com colaboradores e utentes, da infância à idade maior. No total, o desfile contou com 1.400 figurantes.

A vereadora da CMOB, Susana Martins, destacou o empenho das associações locais, que “garantiram um espetáculo de grande qualidade” e agradeceu “aos colaboradores do Município, cujo profissionalismo e dedicação foram determinantes para assegurar as melhores condições a participantes e público”.

Relativamente à alteração do percurso, Susana Martins explicou que a opção visou “levar o desfile a novas zonas da cidade, dinamizando o comércio local, sem comprometer a extensão e a acessibilidade do trajeto”.

Numa tarde brindada com sol e calor, onde não faltaram as guloseimas próprias destes momentos festivos, a diversão chegou a todas as idades, quase merecendo um ajuste ao ditado “Natal ou Carnaval… é quando o homem quiser”, a que acrescentamos, “e quando o tempo o permitir”.