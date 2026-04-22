Homem dispara sobre ex-mulher em pleno centro de Oliveira do Bairro

Um homem disparou, na manhã desta quarta-feira, com um revólver, sobre a mulher de quem está separado, disparando, de seguida, sobre ele próprio. A tentativa de homicídio decorreu cerca das 10h30, em plena cidade de Oliveira do Bairro, junto ao wc público, na Av. Abílio Pereira Pinto, onde a mulher se encontrava a trabalhar.

Suspeito e vítima, na casa dos 30 anos, são funcionários da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Ambos ficaram feridos, tendo a mulher (em estado mais grave, após ferimentos no abdómen) sido transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra, pelo helicóptero do INEM, que aterrou no estádio do Oliveira do Bairro SC. O homem foi transportado para o Hospital de Aveiro.

O suspeito, que se deslocava de motorizada, ter-se-á primeiramente dirigido à Câmara Municipal, à procura da mulher de quem está separado há dois meses, tendo sido informado que ela se encontrava na Avenida Abílio Pereira Pinto, para onde se dirigiu de seguida.

Segundo testemunha no local, a vítima estaria a preparar-se para uma pausa no serviço de limpeza das ruas, tendo tirado o colete e as luvas, quando foi surpreendida pelo primeiro tiro, dado pelo ex-companheiro, numa perna.

“Eu estava na lavandaria, ela pediu-me ajuda e eu fui socorrer. Ela colocou-se atrás de mim, mas quando ele me ameaçou também, fugi para a biblioteca e chamei as autoridades”, contou Elisabete Silva ao JB.

Foi nessa altura que a vítima correu para a lavandaria, seguida do ex-marido, que ali voltou a disparar, desta feita no abdómen da mulher, deixando-a em estado grave. De seguida, disparou sobre ele próprio.

JB apurou que o casal tem quatro filhos menores e estava separado há cerca de dois meses, estando o homem neste momento de baixa (alegadamente devido a uma depressão) e a residir em Soza, no concelho vizinho de Vagos.

O suspeito não concordaria que a mulher trabalhasse, o que terá originado a separação, sendo relatados episódios de perseguição desde então.