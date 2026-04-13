Lançamento do livro sobre Maria do Sol em Oliveira do Bairro

A Biblioteca de Oliveira do Bairro apresenta um livro que retrata a história de Maria do Sol, um símbolo de resistência feminina, neste sábado dia 18 de abril.

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro vai receber uma sessão de apresentação do livro “O crime de Maria do Sol”, da autoria de Maria de Fátima Flores, no próximo sábado, dia 18 de abril, às 15h30. A participação é gratuita, e a obra será apresentada por António Dias Cardoso.

Este livro é uma crónica ficcionada, inspirada em acontecimentos verídicos ocorridos em Sangalhos no início dos anos 1930. A autora narra a história de Maria do Sol, uma mulher que, ao defender a sua honra, matou um homem, transformando-se num símbolo nacional na luta pela dignidade e pelos direitos femininos. Depois de inicialmente ter sido “condenada” pela comunidade local, Maria do Sol passou a ser considerada uma figura de resistência.

A narrativa combina investigação documental com imaginação literária, recriando o ambiente social e mentalidades de uma época marcada por profundas desigualdades sociais e de género, em que as mulheres desempenhavam um papel de subordinação. A obra oferece uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade do início do século XX, numa época de grandes desafios para a igualdade.

A iniciativa integra a programação regular da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, conhecida por promover o livro e a leitura junto de diversos públicos, desde o pré-escolar aos seniores.

A participação livre e aberta a toda a comunidade reforça o compromisso do município na valorização da literatura e na promoção de momentos de reflexão e cultura.