Câmara de Oliveira do Bairro promove formação para combater o isolamento social

A iniciativa, realizada no âmbito do projeto municipal CLDS 5G “Diferentes Somos Todos”, foi dirigida aos voluntários do programa “Mimar e Cuidar”, uma resposta de voluntariado de proximidade, com a participação ativa da comunidade.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro promoveu, no dia 16 de maio, uma ação de formação dedicada ao Voluntariado e Voluntariado de Proximidade, dinamizada pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES).

A iniciativa, realizada no âmbito do projeto municipal CLDS 5G “Diferentes Somos Todos”, foi dirigida aos voluntários do programa “Mimar e Cuidar”, uma resposta de voluntariado de proximidade, com a participação ativa da comunidade, que visa prestar apoio social a pessoas em situação de isolamento e solidão no concelho de Oliveira do Bairro.

Durante a sessão, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre o enquadramento do voluntariado, bem como os direitos e deveres associados ao exercício da função de voluntário.

Foram igualmente abordados temas relacionados com a construção do papel do voluntário, nomeadamente motivações, atitudes, comportamentos e competências éticas fundamentais para uma intervenção de proximidade mais consciente e humanizada.

Segundo o vereador da Ação Social do Município de Oliveira do Bairro Luís Rabaça, a formação decorreu “num ambiente participativo e de partilha, que promoveu o diálogo, a reflexão conjunta e a troca de experiências entre os participantes”. Ainda de acordo com o autarca, “este momento contribuiu para reforçar práticas de intervenção mais próximas, transformadoras e ajustadas às necessidades da nossa comunidade”.

O projeto CLDS 5G “Diferentes Somos Todos”, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, tem como missão promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida de pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, incluindo pessoas com deficiência, dependência e população migrante.

O CLDS 5G “Diferentes Somos Todos” é cofinanciado pelo PESSOAS 2030, Portugal 2030 e pela União Europeia, através do Fundo Social Europeu+, no âmbito da iniciativa “Os Fundos Europeus Mais Próximos de Si”.